Ολυμπιακός: Εκπλήξεις από Μεντιλίμπαρ - Η αποστολή κόντρα στον Λεβαδειακό

Onsports Team

Χωρίς τους Μεχντί Ταρέμι και Φρανσίσκο Ορτέγκα θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στον Λεβαδειακό.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό (14/12, 19:30) στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Super League, με τους «ερυθρόλευκους» να γνωστοποιούν την αποστολή των 21 ποδοσφαιριστών που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τεχνικός άφησε εκτός τους Μέχντι Ταρέμι και Φρανσίσκο Ορτέγκα λόγω του κανονισμού για τους μη κοινωτικούς ξένους, ενώ δεν υπολογίζει και στις υπηρεσίες του τιμωρημένου Ντανιέλ Ποντένσε, ενώ αντίθετα ο Λορέντσο Πιρόλα συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή και θα ακολουθήσει την ομάδα στη Λιβαδειά.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό: Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλος, Μαρτίνς, Πασχαλάκης, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Μπότης, Ελ Κααμπί, Ρέτσος, Σιπιόνι, Κλέιτον, Τζολάκης, Μπρούνο, Γιαζίτζι, Λουίς, Ροντινέι, Πιρόλα.