Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Εκπλήξεις από Μεντιλίμπαρ - Η αποστολή κόντρα στον Λεβαδειακό
Onsports Team 13 Φεβρουαρίου 2026, 14:50
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Εκπλήξεις από Μεντιλίμπαρ - Η αποστολή κόντρα στον Λεβαδειακό

Χωρίς τους Μεχντί Ταρέμι και Φρανσίσκο Ορτέγκα θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στον Λεβαδειακό.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό (14/12, 19:30) στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Super League, με τους «ερυθρόλευκους» να γνωστοποιούν την αποστολή των 21 ποδοσφαιριστών που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τεχνικός άφησε εκτός τους Μέχντι Ταρέμι και Φρανσίσκο Ορτέγκα λόγω του κανονισμού για τους μη κοινωτικούς ξένους, ενώ δεν υπολογίζει και στις υπηρεσίες του τιμωρημένου Ντανιέλ Ποντένσε, ενώ αντίθετα ο Λορέντσο Πιρόλα συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή και θα ακολουθήσει την ομάδα στη Λιβαδειά.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό: Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλος, Μαρτίνς, Πασχαλάκης, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Μπότης, Ελ Κααμπί, Ρέτσος, Σιπιόνι, Κλέιτον, Τζολάκης, Μπρούνο, Γιαζίτζι, Λουίς, Ροντινέι, Πιρόλα.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Σοκ στην Παρτιζάν: Θετικός σε ντόπινγκ κοντρόλ ο Οσετκόφσκι
28 λεπτά πριν Σοκ στην Παρτιζάν: Θετικός σε ντόπινγκ κοντρόλ ο Οσετκόφσκι
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Εκπλήξεις από Μεντιλίμπαρ - Η αποστολή κόντρα στον Λεβαδειακό
55 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Εκπλήξεις από Μεντιλίμπαρ - Η αποστολή κόντρα στον Λεβαδειακό
BASKET LEAGUE
Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Ντόρσεϊ, χάνει το ματς με τον Ηρακλή
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Ντόρσεϊ, χάνει το ματς με τον Ηρακλή
EUROLEAGUE
Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακό το Depth Chart του Παναθηναϊκού
2 ώρες πριν Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακό το Depth Chart του Παναθηναϊκού
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved