Giannis FR34K Gummies: Ο Αντετοκούνμπο λάνσαρε τα δικά του ζελεδάκια

Ίσως να μην φανταζόσασταν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – δύο φορές MVP με τους Μιλγουόκι Μπακς και ένα απ' τα μεγαλύτερα αστέρια του NBA αυτήν την στιγμή – λατρεύει τα γλυκά.

Κι' όμως, του αρέσουν τόσο πολύ που λάνσαρε τα δικά του ζελεδάκια με το όνομα Giannis FR34K Gummies, τα οποία κυκλοφόρησαν επίσημα σήμερα σε συνεργασία με την Candy Funhouse, ένα κατάστημα ζαχαρωτών στο οποίo η οικογένεια του Αντετοκούνμπο έχει επενδύσει.

Τα ζελεδάκια είναι διαθέσιμα σε τρεις γεύσεις –tropical, strawberry lemonade και mixed berry– και σε τρία σχήματα -μπάλα μπάσκετ, το χαμογελαστό πρόσωπο του Γιάννη και το λογότυπο της Candy Funhouse.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Forbes, ο Greek Freak παραδέχτηκε ότι λατρεύει τα γλυκά. «Η ζωή μου είναι μερικές φορές πολύ ταραχώδης. Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας μου στο NBA, πρέπει να είμαι πολύ πειθαρχημένος, να σκέφτομαι το σώμα μου και να είμαι σε φόρμα. Μερικές φορές είναι λίγο κουραστικό. Οι καλύτεροι αθλητές στον κόσμο καταλαβαίνουν ότι είναι βαρετό να κάνεις το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά».

Ωστόσο, δεν τρώει γλυκά κάθε μέρα. «Αν τα έτρωγα κάθε μέρα, δεν θα ήμουν αυτός που είμαι. Αλλά τρώω μερικές φορές, ίσως δύο ή τέσσερις φορές το μήνα», εξήγησε, προσθέτοντας ότι τις μέρες που θα κάνει την εξαίρεση τα μοιράζεται με τα δύο μεγαλύτερα του παιδιά.

«Προσπαθώ να τρώω παγωτό ή γλυκά με τα παιδιά μου. Έτσι χαλαρώνω και αποφορτίζομαι», είπε ο Αντετοκούνμπο.

Η κυκλοφορία των γλυκών έρχεται σε μια σεζόν που ο Αντετοκούνμπο δέχεται αυξημένη πίεση. Ένας τραυματισμός στην γάμπα του περιόρισε τις εμφανίσεις του, χωρίς όμως να ρίξει τις επιδόσεις του, καθώς εξακολουθεί να έχει μέσο όρο 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και σχεδόν 6 ασίστ σε 30 αγώνες. Την ίδια στιγμή, υπήρχαν πολλές φήμες για σενάρια μεταγραφής, τα οποία σταμάτησαν μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας της λίγκας, την περασμένη εβδομάδα.

Ο ίδιος εξήγησε ότι συνεργάστηκε με στελέχη της Candy Funhouse για να μπορέσει να επιλέξει το όνομα, το σχήμα και τη γεύση που θα έχουν τα ζελεδάκια, παίρνοντας ιδέες από τα γλυκά που του άρεσαν στα παιδικά του χρόνια στην Αθήνα. Ο επικεφαλής της Candy Funhouse, Ντέιβ Θεοδωρόπουλος, δήλωσε στο Forbes ότι το προϊόν σχεδιάστηκε για να αντικατοπτρίζει τον χαρακτήρα του Γιάννη: παιχνιδιάρικο, δυναμικό και αυθεντικό.

Η Candy Funhouse είναι μια καναδική οικογενειακή επιχείρηση διανομής και παραγωγής γλυκών με ισχυρή παρουσία στο διαδίκτυο, η οποία πουλάει περισσότερα από 1.200 είδη γλυκών, όπως αναφέρει το Forbes. Ο Αντετοκούνμπο επένδυσε στην εταιρεία το 2023 μαζί με τα τρία αδέρφια του.

Τα ζελεδάκια Giannis FR34K Gummies θα είναι διαθέσιμα online από σήμερα μέσω του νέου brand Candy Fun Street της Candy Funhouse, αλλά και μέσω της τοπικής υπηρεσίας παράδοσης GoPuff σε επιλεγμένες πόλεις.