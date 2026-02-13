Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις του Παναθηναϊκού

Η ομάδα του «τριφυλλιού» ανακοίνωσε με τα Βαϊων και κλάδων την απόκτηση του Αμερικανού σούπερ σταρ και το ONSPORTS σας παρουσιάζει τι περιμένει από αυτόν ο Εργκίν Αταμάν και πως θα τον ταιριάξει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.

Μετά από μια απίστευτη «μάχη», μετά από μια απίστευτη προσπάθεια και απίστευτες κινήσεις που θύμιζαν… σκάκι, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και οι συνεργάτες του κατάφεραν να πραγματοποιήσουν μία ακόμα εντυπωσιακή μεταγραφή που «έσκασε» σαν «βόμβα» στα θεμέλια της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, κερδίζοντας ουσιαστικά και πρακτικά της Χάποελ Τελ Αβίβ και Φενέρμπαχτσε που είχαν βάλει στόχο να τον αποκτήσουν μετά την αποχώρησή του από το ΝΒΑ και πλέον έχει βάλει στο «οπλοστάσιό» του ένα από τα μεγαλύτερα «όπλα» του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Και μάλιστα την κατάλληλη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που μπήκε το 2026 διάγει μια πολύ δύσκολη περίοδο στη σεζόν και ψάχνει να βρει τον τρόπο για να σηκώσει και πάλι κεφάλι και να αντιδράσει. Η απόκτηση του Ντέιβις μοιάζει να είναι η λύση. Μια μεταγραφή εντυπωσιασμούς, ψυχολογίας, αλλά και ουσίας. Για μία ακόμα φορά η ομάδα του «τριφυλλιού» έδειξε ότι έχει τον πρώτο λόγο στο μεταγραφικό παζάρι, ενώ την ίδια στιγμή ο Αμερικανός μοιάζει να είναι το «κλειδί» στην προσπάθεια της ομάδας για ολική ανατροπή των δεδομένων.

Κάνοντας μια ανάλυση στο τι μπορεί να προσφέρει ο NHD στην ομάδα του «τριφυλλιού» είναι πολύ δύσκολο να βρεις κάτι αρνητικό στο παιχνίδι του. Πρόκειται για έναν 2-way παίκτη ο οποίος μπορεί να κάνει με την ίδια ακρίβεια και διάθεση τη δουλειά ενός πραγματικού σούπερ σταρ, αλλά και ενός πραγματικού ρολίστα. Ένας παίκτης που αγωνίζεται με την ίδια ευκολία τόσο στο «4», όσο και στο «3», όντας εξαιρετικός σε άμυνα και επίθεση, με μεγάλο «όπλο» του το απίστευτα υψηλό μπασκετικό του I.Q.

Ο Ντέιβις είναι ο παίκτης που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στον τομέα της χημείας της ομάδας και της αναδιανομής των ρόλων. Είναι ο αθλητής που μπορεί να «κολλήσει» την περιφέρεια με τη γραμμή των ψηλών και να δώσει στην ομάδα τα στοιχεία που της λείπουν.

Ποια είναι αυτά;

*Αθλητικότητα

*Μέγεθος

*Παιχνίδι με πλάτη

*Ενίσχυση στον τομέα των ριμπάουντ

Απίστευτη γκάμα επιθετικού παιχνιδιού

Στο… επιθετικό μισό του γηπέδου ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι ο παίκτης που μπορεί να δώσει στην ομάδα του πολλά από τα στοιχεία που δεν έχει, αλλά και πολλά από τα στοιχεία που έχει χάσει το τελευταίο διάστημα.

Αρχικά μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να γίνει ένας ακόμα πόλος δημιουργίας. Ένας πόλος δημιουργίας μέσα από το «ζωγραφιστό». Από τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Ματίας Λεσόρ ο Παναθηναϊκός έχασε αυτό τον πόλο και δεν τον βρήκε ποτέ. Όπως έχασε και το παιχνίδι με πλάτη στο καλάθι. Τόσο από το «4» (με Χουάτσο και Μήτογλου να μην το έχουν στο ρεπορτόριό τους) όσο και στο «5». Ο Ντέιβις έρχεται για να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει εξαιρετικές κινήσεις και εξαιρετικά τελειώματα στο χαμηλό ποστ, δημιουργώντας τόσο για τον εαυτό του, όσο και για την ομάδα του.

Την ίδια στιγμή όντας ένας παίκτης που μπορεί να αγωνιστεί τόσο στο «4» όσο και στο «3» δίνει πολλές ακόμα επιλογές στον προπονητή του. Πέραν τις ικανότητας να σκοράρει και να δημιουργεί από χαμηλά, είναι ένας παίκτης με μεγάλη αποτελεσματικότητα από μακριά. Εξαιρετικός σουτέρ τριών πόντων, ανοίγει την άμυνα, τραβάει τους αμυντικούς, ενώ όταν αγωνίζεται στο «3», δίνει έξτρα μέγεθος στην ομάδα του.

Σε όλα αυτά προσθέστε την ικανότητα που έχει να «κυνηγάει» όλα τα επιθετικά ριμπάουντ.

Αμυντικό πολυεργαλείο

Ο NHD εκτός από ένας σούπερ σταρ επιθετικός παίκτης είναι και ένας σούπερ αμυντικός ρολίστας. Και το ρολίστας με τη θετική χροιά της λέξης. Είναι ο παίκτης που είναι διατεθειμένος να βάλει το «εγώ» του κάτω από το «εμείς» και να κάνει ότι χρειαστεί για να βοηθήσει την ομάδα του. Η φύση τον έχει προικίσει με απίστευτο ταλέντο και του έχει δώσει απίστευτες δυνατότητες. Η μπασκετική του ευφυία είναι τέτοια που του επιτρέπει να ξέρει σχεδόν πάντα που πρέπει να βρίσκεται στην άμυνα της ομάδας του και πως να τοποθετεί το σώμα του, ενώ τα μακριά του άκρα είναι τέτοια που τον βοηθάνε συνεχώς να κάνει συνεχόμενα deflections.

Το μέγεθός του και η αθλητικότητά του είναι τέτοια που του επιτρέπει να μαρκάρει από το «1» μέχρι το «5» κάτι που είναι κάτι περισσότερο από πολύτιμο για όποτε ο Εργκίν Αταμάν αποφασίσει να παίξει άμυνα με αλλαγές.

Όλα τα παραπάνω είναι στοιχεία που τα γνωρίζαμε πολύ πριν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πάρει την απόφασή του να επιστρέψει στην Ευρώπη και να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Αμερικανός σαφώς και δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Απλά έρχεται στην Ελλάδα πιο αποφασισμένος και πιο «πεινασμένος», αλλά και… πληγωμένος από το ατυχές πέρασμά του στο ΝΒΑ. Και αν ο Εργκίν Αταμάν καταφέρει να τον εντάξει άμεσα στο πλαίσιο της νέας του ομάδας και τον τρόπο παιχνιδιού του «τριφυλλιού» τότε είναι δεδομένο ότι ο Ντέιβις, έχοντας στο πλευρό του παίκτες όπως ο Κέντρικ Ναν, ο Κώστας Σλούκας, ο Γκραντ, ο Χουάντσο, ο Όσμαν και ο Λεσόρ (όταν με το καλό επιστρέψει), θα κάνει άμεσα τη διαφορά.