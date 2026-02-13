Αποθέωση οπαδών Ερυθρού Αστέρας για DPG: «Τώρα τον καταλαβαίνετε αυτόν τον άνθρωπο;»
Καζάνι που βράζει είναι ο Ερυθρός Αστέρας μετά τα όσα κωμικοτραγικά συνέβησαν και στον χθεσινό αγώνα του Ολυμπιακού με τους Σέρβους «αδελφούς» του, με τους διαιτητές να κρίνουν το τελικό αποτέλεσμα.
Κακός χαμός συμβαίνει από χθες το βράδυ στο Βελιγράδι. Μετά τα διαιτητικά εγκλήματα που έγιναν σε έναν ακόμα αγώνα του Ολυμπιακού, ο Ερυθρός Αστέρας, η ομάδα που διατηρεί εξαιρετικές «αδελφικές» σχέσεις με την ομάδα του Πειραιά είναι στα… κάγκελα.
Παίκτες, προπονητές και διοίκηση έχουν προβεί σε συνεχόμενες δηλώσεις αφήνοντας ξεκάθαρες αιχμές για τη διαιτησία κάνοντας λόγο ουσιαστικά για «ληστεία».
Μάλιστα οι οπαδοί της ομάδας του Βελιγραδίου έφτασαν στο σημείο να επικαλούνται και να αποθεώνουν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τα όσα εδώ και χρόνια κατηγορεί τη διοργάνωση, με τους οπαδούς του Αστέρα να τονίζουν χαρακτηριστικά: «Τώρα τον καταλαβαίνετε αυτόν τον άνθρωπο;».
Μάλιστα κάνουν λόγο στα σχόλιά τους ακόμα και για… μαφία.
jel sad neko razume ovog coveka #kkcz pic.twitter.com/ufolJp6WWz— Bgd (@elaphe_belgrade) February 12, 2026
Red star & Panathinaikos— PAO ☘️??⚪️???⚪️??⭐️REDSTAR_ZVEZDA (@theoutsidersgr) February 12, 2026
Is the best brotherhood euroleague will ever see
Fuck Partizan and Oly
Partizan also sucked Ontadovic so This is a good timing
YOU SHOULD BE ASHAMED WITH YOUR MAFIA REFS #OlympiacosBC #paobc— Pepetar (@Pepetar213493) February 12, 2026