ΠΑΟΚ: Πότε βγαίνουν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Θέλτα

Onsports Team

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για τα εισιτήρια του αγώνα με την Θέλτα για τα play offs του Europa League.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα (16/2) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα κόντρα στη Θέλτα, πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δυο ομάδες για τα Play Off του UEFA Europa League, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (19/2) στις 19:45 στο γήπεδο της Τούμπας.

Οι τιμές των εισιτηρίων: στα €20 για τις Θύρες 4 και 4Α, στα €25 για τις Θύρες 7 και 7Α, στα €35 για τις Θύρες 5 και 6, στα €45 για τις Θύρες 2 και 3, στα €60 για τη Θύρα 1 και στα €200 για τις Θύρες VIP και VIPA. Το παιδικό εισιτήριο είναι στα €5.

Παράλληλα, με απόφαση της διοίκησης, τα εισιτήρια διαρκείας θα ισχύσουν κανονικά για τη φάση των Play Οff του UEFA Europa League, ως επιβράβευση προς τους κατόχους τους. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ (paokfc.gr).