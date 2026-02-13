Ομάδες

Παναθηναϊκός: Τα ματς που χάνουν Τετέι και Καλάμπρια
Onsports Team 13 Φεβρουαρίου 2026, 13:40
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Τα ματς που χάνουν Τετέι και Καλάμπρια

Οι αγώνες που θα χάσουν Ανδρέας Τετέι και Νταβίντε Καλάμπρια λόγω κίτρινων καρτών.

Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να ξεπεράσει τον αποκλεισμό από το Κύπελλο Ελλάδας και να κλείσει μια ακόμα αποτυχημένη χρονιά, με όσο πιο σοβαρό τρόπο μπορεί.

Η καλή ευρωπαϊκή πορεία και η κατάληψη της τέταρτης θέσης στο πρωτάθλημα, είναι οι μόνοι στόχοι που έχουν απομείνει, με το παιχνίδι με την ΑΕΛ την ερχόμενη Κυριακή (15/2, 21:00) να είναι το επόμενο στο πρόγραμμα του Τριφυλλιού.

Ο Ράφα Μπενίτεθ, πέρα από τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει (Πελίστρι, Τζούρισις, Τσιριβέγια, Ντέσερς) δεν θα υπολογίζει και τον Ανδρέα Τετέι, ο οποίος συμπλήρωσε κίτιρνες κάρτες και δηλώθηκε να απουσιάσει από το συγκρκιμένο ματς.

Παράλληλα, ο Νταβίντε Καλάμπρια, που επίσης συμπλήρωσε κάρτες, δηλώθηκε να εκτίσει στο εξ αναβολης ματς με τον ΟΦΗ (4/3, 18:00).



