Υπό… κατάρρευση η Μονακό

Οnsports Τeam

Υπό τον κίνδυνο διάλυσης φέρεται πως είναι η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη με τα ρεπορτάζ της Σερβίας να κάνουν λόγο για άμεση αποχώρηση των Νίκολα Μίροτιτς και Έλι Οκόμπο.

Από το κακό στο… χειρότερο πάει η ομάδα της Μονακό, σε όλα τα επίπεδα, με τον Βασίλη Σπανούλη να προσπαθεί να βρει τρόπο να κρατήσει ενωμένη την ομάδα του. Κάτι που δε μοιάζει διόλου εύκολο.

Τη στιγμή που οι φήμες αναφορικά με την ύπαρξη της ομάδας του «Πριγκιπάτου» είναι πολλές και ασαφείς, ο Έλληνας προπονητής βλέπει την ομάδα του να… καταρρέει.

Ήδη οι Μονεγάσκοι «τρέχουν» αρνητικό σερί πέντε αγώνων και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στη Σερβία στο εσωτερικό της ομάδας υπάρχουν παίκτες που είναι έτοιμοι να φτιάξουν βαλίτσες και να αναχωρήσουν από το Μόντε Κάρλο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Νίκολα Μίροτιτς είναι έτοιμος να αποχωρήσει από την ομάδα της Μονακό, ενώ γίνεται λόγος και για συζητήσεις του με την ομάδα της Βαλέθια, ενώ στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται πως ο Έλι Οκόμπο έχει ήδη συμφωνήσει με την Ντουμπάι B.C.