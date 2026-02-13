Ποστέκογλου: «Η Τότεναμ δεν είναι μεγάλος σύλλογος»

Onsports Team

Ο ομογενής από την Αυστραλία προπονητής, μίλησε για τους Λονδρέζους τους οποίους οδήγησε στην κατάκτηση ευρωπαϊκού τίτλου.

Η Τότεναμ «δεν είναι μεγάλος σύλλογος» από οικονομικής άποψης όσον αφορά τον ανταγωνισμό με την ελίτ της Premier League, δήλωσε o πρώην προπονητής της, Άγγελος Ποστέκογλου, σε συνέντευξή του στο podcast The Overlap.

«Έχουν χτίσει ένα απίστευτο στάδιο και προπονητικό κέντρο, αλλά όταν κοιτάς τις δαπάνες τους και ειδικά τη μισθολογική τους δομή, συνειδητοποιείς ότι δεν είναι μεγάλος σύλλογος», δήλωσε ο Άγγελος Ποστέκογλου, ο οποίος διορίστηκε στην Τότεναμ το 2023 και απολύθηκε δύο χρόνια αργότερα.

«Το συνειδητοποίησα αυτό όταν προσπαθήσαμε να υπογράψουμε παίκτες όπως ο Πέδρο Νέτο, ο Μπράιαν Μπέουμο, ο Αντουάν Σεμένιο και ο Μαρκ Γκουέχι το καλοκαίρι του 2024, επειδή δεν ήμασταν σε θέση να κάνουμε κίνηση για αυτούς τους παίκτες.

Έχω την εντύπωση ότι η Τότεναμ, ως θεσμός, σκέφτηκε: "Είμαστε ένας από τους μεγάλους συλλόγους" και στην πραγματικότητα, δεν νομίζω ότι είναι».

Ο Ποστέκογλου οδήγησε την Τότεναμ στην πέμπτη θέση στην Premier League στην πρώτη του σεζόν. Η δεύτερη σεζόν του ολοκληρώθηκε με έναν τίτλο Europa League, τον πρώτο του συλλόγου του Λονδίνου μετά από δεκαεπτά χρόνια και μια καταστροφική δέκατη έβδομη θέση στην Premier League, η οποία οδήγησε στην απόλυσή του.

«Όταν φτάνεις στον σύλλογο, βλέπεις παντού "Το να τολμάς είναι να κάνεις". Το μότο του συλλόγου είναι "το να τολμάς είναι να κάνεις", αλλά οι πράξεις τους είναι ακριβώς το αντίθετο».

H συνέντευξη μεταδόθηκε την επόμενη μέρα από την απόλυση του Τόμας Φρανκ, του προκατόχου του, ο οποίος διορίστηκε τον Ιούνιο του 2025 και έφυγε οκτώ μήνες.

«Η Τότεναμ είναι ένας περίεργος σύλλογος. Έκαναν μια σημαντική στροφή στο τέλος της περασμένης χρονιάς, όχι μόνο με την αποχώρησή μου, αλλά και με αυτήν του Ντάνιελ Λ’ιβι (του εκτελεστικού προέδρου), η οποία δημιούργησε μια ατμόσφαιρα αβεβαιότητας. Αν κάνεις τέτοιες αλλαγές, πρέπει να καταλάβεις ότι θα υπάρξει κάποια αστάθεια. Ήξερε ο Τόμας σε τι έμπλεκε; Δεν ξέρω».