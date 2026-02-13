Ομάδες

Πρόεδρος Ερυθρού Αστέρα: «Είναι δύσκολο να παλεύεις ενάντια σε… ανώτερες δυνάμεις»
Οnsports Τeam 13 Φεβρουαρίου 2026, 11:56
EUROLEAGUE / Ερυθρός Αστέρας / Ολυμπιακός

Η κουβέντα που έχει ξεκινήσει από χθες το βράδυ, αναφορικά με τα σφυρίγματα που έδωσαν την νίκη στον Ολυμπιακό συνεχίζεται στο Βελιγράδι, με τον Ζέλικο Ντρσέλιτς να προχωράει σε δηλώσεις με ξεκάθαρες αιχμές.

Η αδελφική σχέση που υπάρχει μεταξύ του Ολυμπιακού και του Ερυθρού Αστέρα περνάει μια πολύ δύσκολη στιγμή, μετά τις χθεσινές διαιτητικές αποφάσεις που έδωσαν με το έτσι θέλω την νίκη στον Ολυμπιακό.

Οι άνθρωποι της ομάδας του Ερυθρού Αστέρα «βράζουν» με τις αποφάσεις του Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ και των συνεργατών του, καθώς θεωρούν και το λένε ξεκάθαρα πως τους έκλεψαν την νίκη.

Μάλιστα μετά τις χθεσινοβραδινές δηλώσεις των «ερυθρόλευκων» της Σερβίας, αλλά και τις «επιθέσεις» των φίλων του Αστέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πήρε σειρά ο Πρόεδρος της ομάδας, Ζέλικο Ντρτσέλιτς, ο οποίος προχώρησε σε δηλώσεις με ξεκάθαρες αιχμές.

«Είναι δύσκολο να παλεύεις ενάντια σε ‘ανώτερες δυνάμεις’, ακόμα και για μια ομάδα σαν τη δική μας. Συγχαρητήρια στους παίκτες μας για την απόδοσή τους στο γήπεδο», ήταν η λακωνική πλην όμως σαφής δήλωση που έκανε στο Meridian Sport.



