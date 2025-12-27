NBA: Αγωνία στους Μπακς για την επιστροφή Αντετοκούνμπο - Ενδεχόμενο να παίξει με Μπουλς

AP Photo/Aaron Gash

Onsports Team

Οι Μιλγουόκι Μπακς περιμένουν με ανυπομονησία την επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη δράση, η οποία είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί στο παιχνίδι απέναντι στους Σικάγο Μπουλς τα ξημερώματα της 28ης Δεκεμβρίου (03:00).

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Έρικ Νεμ, ο Greek Freak βρίσκεται πολύ κοντά στο να πατήσει ξανά παρκέ, με την τελική απόφαση να εξαρτάται από το ιατρικό «ΟΚ» του επιτελείου των Μπακς.

Εφόσον δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, ο Αντετοκούνμπο αναμένεται να ενισχύσει κανονικά τα «ελάφια» στο κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στους «ταύρους».

As long as he can clear the pregame tests, the Bucks expect Giannis Antetokounmpo to return from a right calf strain and play on Saturday vs. the Bulls, league and team sources confirm.



At @TheAthletic: https://t.co/Fufr5o2rp0 — Eric Nehm (@eric_nehm) December 27, 2025

Ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε υποστεί θλάση στη γάμπα στις αρχές του Δεκεμβρίου, τραυματισμός που τον κράτησε εκτός δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Στο διάστημα της απουσίας του, οι Μπακς είδαν το ρεκόρ τους να υποχωρεί στο 12-19, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της παρουσίας του στην ομάδα και την αγωνιστική της ισορροπία.