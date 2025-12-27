Ομάδες

NBA: Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν ο Καμ Ουίτμορ
Onsports Team 27 Δεκεμβρίου 2025, 07:41
NBA: Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν ο Καμ Ουίτμορ

Ο άσος των Ουάσιγκτον Ουίζαρντς έχει θρόμβωση στον ώμο και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες.

Οι ενοχλήσεις που αισθανόταν ο Καμ Ουίτμορ στον ώμο, εξαιτίας των οποίων είχε χάσει τα τελευταία παιχνίδια των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, αποδείχτηκαν θρόμβωση.

Τ' αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο 21χρονος Αμερικανός φόργουορντ έδειξαν θρόμβωση βαθιάς φλέβας στον δεξιό ώμο, όπως ανέφερε το ESPN. Οι πιθανότητες ν' αγωνιστεί ξανά την τρέχουσα σεζόν είναι απειροελάχιστες.

Θρόμβωση στον ώμο είχε υποστεί και ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα την περασμένη σεζόν με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ για το υπόλοιπό της.

 



