NBA: Ο Αντετοκούνμπο κάρφωσε στο τέλος και προκάλεσε σύρραξη με Μπουλς
AP Photo/Nam Y. Huh
Οnsports Τeam 28 Δεκεμβρίου 2025, 10:10
NBA / Μιλγουόκι Μπακς / Σικάγο Μπουλς

NBA: Ο Αντετοκούνμπο κάρφωσε στο τέλος και προκάλεσε σύρραξη με Μπουλς

Με επεισοδιακό τρόπο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στους Μιλγουόκι Μπακς και τους Σικάγο Μπουλς, με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και αφορμή μια φάση στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα.

Με το σκορ στο 110-103 υπέρ των Μπακς και μόλις 9 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη, ο Έλληνας σούπερ σταρ έφυγε στον αιφνιδιασμό και ολοκλήρωσε τη φάση με εντυπωσιακό κάρφωμα «ανεμόμυλο».

Η συγκεκριμένη ενέργεια προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των Μπουλς, οι οποίοι τη θεώρησαν προσβλητική, δεδομένου ότι το αποτέλεσμα είχε ουσιαστικά κριθεί.

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς πλησίασε τον Αντετοκούνμπο για να ζητήσει εξηγήσεις, ενώ στη συνέχεια ενεπλάκη και ο Κόμπι Ουάιτ. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τους πάγκους των δύο ομάδων να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και να δημιουργείται γενικευμένη σύρραξη.

 

Μετά από λίγα λεπτά και την παρέμβαση των ψυχραιμότερων, η κατάσταση εκτονώθηκε και οι παίκτες των δύο ομάδων κατευθύνθηκαν προς τα αποδυτήρια. Το σκηνικό αυτό έβαλε ένα επεισοδιακό φινάλε σε ένα παιχνίδι που, μέχρι εκείνο το σημείο, είχε έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον.


