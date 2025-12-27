Euroleague: Ξανά στο Top-10 της αγωνιστικής ο Κένεθ Φαρίντ

Onsports Team

Το εκπληκτικό κόψιμο του «Manimal» πάνω στον Μπραζντέικις, συμπεριλήφθηκε στις καλύτερες φάσεις της 18ης αγωνιστικής.

Από τη στιγμή που υπέγραψε στον Παναθηναϊκό AKTOR, ο Κένεθ Φαρίντ έχει σχεδόν μόνιμη θέση στο Top-10 των εντυπωσιακότερων φάσεων κάθε αγωνιστικής της Euroleague. Η 18η δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Ο «Manimal» πρωταγωνίστησε στην εντυπωσιακή φάση που τρέχει όλο το γήπεδο και προλαβαίνει να κάνει εντυπωσιακό μπλοκ πάνω στην προσπάθεια του Μπραζντέικις να σκοράρει. Στη συνέχεια της φάσης ο Ναν πετυχαίνει καλάθι για το «τριφύλλι».

Δείτε το Top-10 της αγωνιστικής: