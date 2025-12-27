Τουρκικό Μέσο αποκαλύπτει συνάντηση της Μπεσίκτας με την Euroleague

Onsports Team

Συζήτηση του εκτελεστικού διευθυντή της Μπεσίκτας με αξιωματούχους της Euroleague για πιθανή συμμετοχή των Τούρκων από την ερχόμενη σεζόν, αποκαλύπτουν στη γειτονική χώρα.

Την ώρα που το NBA Europe μοιάζει να προχωρά και το τοπίο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν έχει ξεκαθαρίσει, δημοσιεύματα στην Τουρκία κάνουν λόγο για συνάντηση της Euroleague με την Μπεσίκτας. Προκειμένου να συζητηθεί η προοπτική εισόδου της ομάδας της Κωνσταντινούπολης στην διοργάνωση από την ερχόμενη σεζόν.

Ο δημοσιογράφος, Ερσίν Αλμπαϊράκ, αποκάλυψε πως ο εκτελεστικός διευθυντής των «αετών», Οζκάν Αρσεβέν, έκανε ραντεβού με αξιωματούχους της Euroleague. Η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία της Ευρωλίγκας όπως τονίζεται στο δημοσίευμα.

Εκεί συζητήθηκε η πιθανότητα εισόδου της Μπεσίκτας στη διοργάνωση από τη νέα σεζόν. Το ρεπορτάζ διευκρινίζει πως με τον τρόπο αυτό δείχνει η Euroleague την αναγνώριση στην αυξανόμενη δυναμική της τουρκικής ομάδας.