NBA: Επιτέλους νίκη για Μπακς στην επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο

AP Photo/Nam Y. Huh

Οnsports Τeam

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απέδειξε για ακόμη μία φορά πόσο κομβικός είναι για τους Μιλγουόκι Μπακς, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη 112-103 απέναντι στους Σικάγο Μπουλς.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ επέστρεψε στη δράση μετά από απουσία οκτώ αγώνων λόγω τραυματισμού στη δεξιά γάμπα και έδωσε άμεσα λύσεις, όντας ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 29 πόντους.

Η απουσία του Αντετοκούνμπο είχε στοιχίσει στους Μπακς, οι οποίοι είχαν γνωρίσει τέσσερις ήττες στα τελευταία πέντε παιχνίδια χωρίς τον ηγέτη τους. Με την επιστροφή του, ωστόσο, η εικόνα της ομάδας άλλαξε, με τα «ελάφια» να εμφανίζονται πιο συμπαγή και αποτελεσματικά, ιδιαίτερα στα κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Σημαντική ήταν και η συμβολή των συμπαικτών του Γιάννη. Ο Ράιαν Ρόλινς πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση με 20 πόντους, ο Μπόμπι Πόρτις πρόσθεσε 17 πόντους και 10 ριμπάουντ, πετυχαίνοντας double-double, ενώ ο Μάιλς Τέρνερ σημείωσε 13 πόντους. Διψήφιος ήταν και ο Κάιλ Κούζμα, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 12 πόντους.

Από πλευράς Σικάγο, ξεχώρισαν οι Νίκολα Βούτσεβιτς και Κόμπι Γουάιτ με 16 πόντους ο καθένας. Ο Τζος Γκίντεϊ είχε γεμάτη παρουσία με 13 πόντους, εννέα ασίστ και επτά ριμπάουντ, ενώ ο Άιο Ντοσούνμου πρόσφερε 11 πόντους από τον πάγκο. Παρ’ όλα αυτά, οι Μπουλς γνώρισαν την πρώτη τους ήττα μετά από ένα σερί πέντε νικών.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Ατλάντα-Νέα Υόρκη 125-128

Μαϊάμι-Ιντιάνα 142-116

Σικάγο-Μιλγουόκι 103-112

Χιούστον-Κλίβελαντ 117-100

Μινεσότα-Μπρούκλιν 107-123

Σαν Αντόνιο-Γιούτα 114-127

Ορλάντο-Ντένβερ 127-126

Νέα Ορλεάνη-Φοίνιξ 114-123

Σακραμέντο-Ντάλας 113-107