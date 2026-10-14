Βαθμολογία EuroLeague: Μόνος πρώτος και αήττητος ο Παναθηναϊκός, ακολουθεί με 4-1 ο Ολυμπιακός

O Παναθηναϊκός ήταν ισοπεδωτικός και κόντρα στην Παρτίζαν στην «Beogradska Arena», επικρατώντας με 55-72 για την 5η νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια της Euroleague.

Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός, έκανε την ανατροπή της χρονιάς στη Βαλένθια. Βρέθηκε πίσω με 28 πόντους, αλλά μετά την αποβολή του Γιώργου Μπαρτζώκα, οι παίκτες των Πειραιωτών το πήραν πάνω τους και επικράτησαν στην παράταση με 102-97.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα:

Τρίτη 13/10

Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις 99-80

Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας 82-84

Αρμάνι Μιλάνο - Ρεάλ Μαδρίτης 89-98

Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-87

Μπασκόνια - Ντουμπάι BC 79-93

Παρτίζαν - Παναθηναϊκός 55-72

Βαλένθια - Ολυμπιακός 97-102

Τετάρτη 14/10

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπεσίκτας (19:00)

Αναντολού Εφές - Μπάγερν Μονάχου (20:30)

Παρί - Βίρτους Μπολόνια (21:45)

Δείτε τη βαθμολογία: