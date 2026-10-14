· Ολυμπιακός · Παναθηναϊκός

Βαθμολογία EuroLeague: Μόνος πρώτος και αήττητος ο Παναθηναϊκός, ακολουθεί με 4-1 ο Ολυμπιακός

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τις νίκες που πέτυχαν Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός για την 5η αγωνιστική.

Ηλίας Λαλιώτης

Βαθμολογία EuroLeague: Μόνος πρώτος και αήττητος ο Παναθηναϊκός, ακολουθεί με 4-1 ο Ολυμπιακός
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

O Παναθηναϊκός ήταν ισοπεδωτικός και κόντρα στην Παρτίζαν στην «Beogradska Arena», επικρατώντας με 55-72 για την 5η νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια της Euroleague.

Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός, έκανε την ανατροπή της χρονιάς στη Βαλένθια. Βρέθηκε πίσω με 28 πόντους, αλλά μετά την αποβολή του Γιώργου Μπαρτζώκα, οι παίκτες των Πειραιωτών το πήραν πάνω τους και επικράτησαν στην παράταση με 102-97.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα:

Τρίτη 13/10

Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις 99-80

Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας 82-84

Αρμάνι Μιλάνο - Ρεάλ Μαδρίτης 89-98

Μπαρτσελόνα - Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-87

Μπασκόνια - Ντουμπάι BC 79-93

Παρτίζαν - Παναθηναϊκός 55-72

Βαλένθια - Ολυμπιακός 97-102

Τετάρτη 14/10

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπεσίκτας (19:00)

Αναντολού Εφές - Μπάγερν Μονάχου (20:30)

Παρί - Βίρτους Μπολόνια (21:45)

Δείτε τη βαθμολογία:

standings-euroleague.jpg
COMMENTS
LATEST NEWS
01:15 CHAMPIONS LEAGUE

Σαχτάρ – ΑΕΚ: Πώς θα μπουν οι φίλοι της «Ένωσης» στο Στάμφορντ Μπριτζ | Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

00:57 EUROLEAGUE

Βαλένθια - Ολυμπιακός: Τα highlights της επικής ανατροπής των Πειραιωτών στη «Roig Arena» (vid)

00:52 EUROLEAGUE

Παππας: «Καταστροφικό το πρώτο μέρος, άλλαξε το μομέντουμ στο δεύτερο»

00:51 EUROLEAGUE

Παρτίζαν - Παναθηναϊκός AKTOR 55-72: Τα highlights από τον θρίαμβο στο Βελιγράδι

00:47 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Όλα τα γκολ της βραδιάς σε ένα βίντεο (vid)

00:30 EUROLEAGUE

Βαθμολογία EuroLeague: Μόνος πρώτος και αήττητος ο Παναθηναϊκός, ακολουθεί με 4-1 ο Ολυμπιακός

00:29 EUROLEAGUE

Βαλένθια - Ολυμπιακός 97-102: Μυθική ανατροπή από το -28 στην παράταση χωρίς Μπαρτζώκα

00:22 EUROLEAGUE

Χέιζ-Ντέιβις: «Από τις πιο εντυπωσιακές ατμόσφαιρες, όσο δεν μας φτύνουν ή πετούν αντικείμενα»

00:22 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Άρρηκτη η σχέση μου με την Παρτιζάν, μου έχει δώσει τα πάντα»

00:18 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Τρομερή Μπαρτσελόνα, άνετη Άρσεναλ και «παγωμένη» Μπάγερν – Όλα τα αποτελέσματα

00:00 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς: «Το χειρότερό μας παιχνίδι, αλλά παίξαμε καλή άμυνα»

23:58 EUROLEAGUE

Πεναρόγια: «Ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός άξιζε να κερδίσει»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας