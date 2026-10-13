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Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης 89-98: «Ξύπνησε» και… χτίζει σερί η «βασίλισσα»

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 98-89 της Αρμάνι στο Μιλάνο, για την 5η αγωνιστική της EuroLeague, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη διαδοχική νίκη της.

Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης 89-98: «Ξύπνησε» και… χτίζει σερί η «βασίλισσα»
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Η «βασίλισσα» έδωσε συνέχεια στα θετικά αποτελέσματά της στη διοργάνωση και δείχνει ότι συνέρχεται μετά το κακό ξεκίνημα της.

Η Ρεάλ έκανε τη διαφορά στη δεύτερη και την τρίτη περίοδο, βρίσκοντας μεγαλύτερη επιθετική αποτελεσματικότητα κι αποκτώντας το προβάδισμα που της επέτρεψε να ελέγξει την αναμέτρηση μέχρι το τέλος.

Κορυφαίος για τη «βασίλισσα» ήταν ο Φελίς, ο οποίος μέτρησε 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, συγκεντρώνοντας 24 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Ο Μαλεντόν πρόσφερε 14 πόντους και ο Καμπάσο άλλους 13, συμβάλλοντας στην επικράτηση της ισπανικής ομάδας.

Από την πλευρά της Αρμάνι, ο Μπολμάρο ήταν ο πρώτος σκόρερ με 21 πόντους, ο Χολ ακολούθησε με 17, ενώ ο Μάθιους πρόσθεσε 14 πόντους, έχοντας 4/6 τρίποντα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-21, 40-53, 67-84, 89-98

Δείτε τα στατιστικά του αγώνα ΕΔΩ

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