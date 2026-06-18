Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Το σπίτι μου είναι ο Παναθηναϊκός»

Στο κλειστό της Γλυφάδας βρέθηκε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, δίνοντας το παρών στο 22oz by Stoiximan, όπου πραγματοποιήθηκε φιλανθρωπικός αγώνας για την «ΦΛΟΓΑ».

Στο περιθώριο της εκδήλωσης ο Ισπανός άσος του Παναθηναϊκού έκανε δηλώσεις, όπου αναφέρθηκε και στο μέλλον του.

«Δεν μπορώ να παίξω αυτή τη στιγμή, αλλά είμαστε εδώ. Ήμασταν στη Μύκονο την περασμένη σεζόν, είναι ένα εξαιρετικό τουρνουά. Έχουν καλές ομάδες, ποιοτικούς παίκτες, με αρκετούς απ’ αυτούς παίζουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κάποιοι είναι βετεράνοι, όλοι προσπαθούν να νικήσουν, οπότε είναι ανταγωνιστικό. Θα είμαστε με τα παιδιά και θα διασκεδάσουμε» είπε αρχικά ο Ερνανγκόμεθ και πρόσθεσε για την καλοκαιρινή προετοιμασία:

«Έχει τεράστια σημασία. Έτσι προετοιμάζεσαι για την επόμενη σεζόν, έτσι προετοιμάζεις το σώμα σου, ετοιμάζεις το μυαλό σου, νομίζω ότι πολύ σημαντικό για την προσέγγιση της επόμενης σεζόν και έτσι γίνεσαι καλύτερος παίκτης. Στο ΝΒΑ τα καλοκαίρια είναι μεγαλύτερα και θέλεις να βελτιώνεσαι. Δεν έχει σημασία η ηλικία σου, θέλεις να είσαι πεινασμένος και να γίνεσαι καλύτερος».

Για τους τελικούς και τις σχέσεις μεταξύ των παικτών, είπε: «Ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει. Κοιτάμε μπροστά, πρέπει να αποτελέσουμε παράδειγμα για τα παιδιά. Άξιζαν να νικήσουν, έπαιξαν καλύτερα στο τέλος και αυτό είναι. Πρέπει να ετοιμαστούμε, να είμαστε καλύτεροι, να δουλέψουμε πολύ πολύ σκληρά για την επόμενη σεζόν για να επιστρέψουμε».

Όσο για το δικό του μέλλον ανέφερε: «Ναι, είμαι πολύ χαρούμενος εδώ. Κάθε παίκτης θέλει να παίζει, θέλει να αισθάνεται σημαντικός, έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, αισθάνομαι ότι το σπίτι μου είναι εδώ, ας δούμε τι θα γίνει. Είμαι χαρούμενος εδώ».

Σε ερώτηση για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και το ενδεχόμενο να συνεργαστεί μαζί του, είπε: «Ανακοινώθηκε; Θα ανακοινωθεί; Ε, θα μιλήσουμε τότε όταν ανακοινωθεί».

Τέλος, σε ερώτηση για το Μουντιάλ τόνισε: «Η Ισπανία δεν έκανε καλή δουλειά στο πρώτο ματς, αλλά αυτό συμβαίνει και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, είναι μία μεγάλη διοργάνωση. Δεν ανησυχώ, υπομονή. Η Ισπανία θα είναι εκεί».