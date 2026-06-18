Παρτίζαν: Ήρθε σε συμφωνία με τον Ντέρεκ Γουίλις

Η Παρτίζαν συνεχίζει τον σχεδιασμό της ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-27. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mozzart Sport, οι «ασπρόμαυροι» έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Ντέρεκ Γουίλις, ο οποίος αναμένεται να ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδας μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Παρί.

Ο 30χρονος Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ προέρχεται από την πρώτη του χρονιά με την Παρί και συνολικά τρίτη παρουσία του στη EuroLeague. Σε 28 συμμετοχές στη διοργάνωση, εκ των οποίων οι επτά ως βασικός, είχε κατά μέσο όρο 5,8 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ, σουτάροντας με ποσοστό 37% πίσω από τη γραμμή των τριών πόντων.