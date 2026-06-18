· Παρί · Παρτιζάν

Παρτίζαν: Ήρθε σε συμφωνία με τον Ντέρεκ Γουίλις

Στην Παρτιζάν αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο 30χρονος Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ, Ντέρεκ Γουίλις, σύμφωνα με τη Mozzart Sport.

Παρτίζαν: Ήρθε σε συμφωνία με τον Ντέρεκ Γουίλις
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Παρτίζαν συνεχίζει τον σχεδιασμό της ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026-27. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mozzart Sport, οι «ασπρόμαυροι» έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Ντέρεκ Γουίλις, ο οποίος αναμένεται να ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδας μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Παρί.

Ο 30χρονος Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ προέρχεται από την πρώτη του χρονιά με την Παρί και συνολικά τρίτη παρουσία του στη EuroLeague. Σε 28 συμμετοχές στη διοργάνωση, εκ των οποίων οι επτά ως βασικός, είχε κατά μέσο όρο 5,8 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ, σουτάροντας με ποσοστό 37% πίσω από τη γραμμή των τριών πόντων.

COMMENTS
LATEST NEWS
04:45 MUNDIAL

Live: Ουζμπεκιστάν - Κολομβία

02:23 EUROLEAGUE

Παρτίζαν: Ήρθε σε συμφωνία με τον Ντέρεκ Γουίλις

01:45 MUNDIAL

Live: Γκάνα - Παναμάς

01:00 MUNDIAL

Αγγλία - Κροατία 4-2: Πεινασμένα «λιοντάρια» στο Μουντιάλ 2026 - Δείτε τα highlights

00:17 MUNDIAL

Αγγλία - Κροατία: Ο Μπέλιγχαμ κάνει την κούρσα του Μουντιάλ και το 3-2 (video)

00:04 MUNDIAL

Αγγλία - Κροατία: Απίθανη συνεργασία και νέα ισοφάριση με τον Μούσα (video)

23:47 MUNDIAL

Αγγλία - Κροατία: Δεύτερο γκολ από τον Χάρι Κέιν για το νέο προβάδισμα (video)

23:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκη Βόλου: Ανανέωσε ο Βίκτορ Φερνάντεθ

23:40 MUNDIAL

Αγγλία - Κροατία: «Κεραυνός» του Μπατούρινα για την ισοφάριση (video)

23:23 MUNDIAL

Αγγλία - Κροατία: Ο Κέιν δεν έκανε το ίδιο λάθος δυο φορές και άνοιξε το σκορ με πέναλτι (video)

23:15 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Επέστρεψε η Κάιρα Λάμπερτ

23:07 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Έπιασε δουλειά ο Νίστρουπ στο Κορωπί - Εκτός προπόνησης οι πέντε «κομμένοι» (video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας