Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Η δωδεκάδα των Ισπανών για το Game 4

Η Βαλένθια φιλοξενείται στο Telekom Center Athens για το Game 4 της σειράς απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR για τα play-offs της EuroLeague.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ, ο Πέδρο Μαρτίνεθ έκανε γνωστή τη δωδεκάδα με την οποία θα παραταχθούν οι «πορτοκαλί» για το τέταρτο παιχνίδι της σειράς.

Σε αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται ο τραυματίας Χοσέπ Πουέρτο, με τον Ομάρι Μουρ να παίρνει τη θέση του Ισπανού.

Αναλυτικά η δωδεκάδα της Βαλένθια: Μπαντιό, Τέιλορ, Ρίβερς, Πραντίγια, Ντε Λαρέα, Κι, Μοντέρο, Μουρ, Σακό, Τόμπσον, Κοστέλο, Νογκιές.