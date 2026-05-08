Αλλαγή στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για το Game 4

Σε μια αλλαγή στη δωδεκάδα, σε σχέση με το Game 3 προχώρησε ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος άφησε εκτός τον Μάριους Γκριγκόνις και συμπεριέλαβε στην αποστολή τον Βασίλη Τολιοπούλου. 

Γιάννης Κουβόπουλος

Η αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ του Game 4 τελειώνει και ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του είναι πανέτοιμοι για την πρόκριση στο Final-4.

Η αποστολή έχει ξανά μία αλλαγή σε σχέση με το Game 3, καθώς ο Βασίλης Τολιόπουλος επιστρέφει, με τον Μάριους Γκριγκόνις να είναι αυτός που έμεινε εκτός, μαζί με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, ενώ διαθέσιμος είναι και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού στο Game 4: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.

