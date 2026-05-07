Σακό: «Είναι πολύ εχθρική η ατμόσφαιρα εδώ»

Οι δηλώσεις του Νιλ Σακό πριν το Game 4 της Βαλένθια με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό AKTOR για τα playoffs της EuroLeague.

Μία ημέρα πριν από το Game 4 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Βαλένθια, ο σέντερ των Ισπανών, Νιλ Σακό, μίλησε για τη μεγάλη αναμέτρηση που ακολουθεί, αναφερόμενος τόσο στη δυσκολία του αγώνα όσο και στην ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργείται στο γήπεδο της Αθήνας.

Ο έμπειρος ψηλός στάθηκε στην ένταση που επικρατεί στις εξέδρες, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα του θα πρέπει να παραμείνει συγκεντρωμένη και να διαχειριστεί σωστά τον θόρυβο και την πίεση κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Παράλληλα, τόνισε πως το Game 4 απαιτεί απόλυτη προσήλωση και υψηλό επίπεδο ενέργειας, απέναντι σε έναν αντίπαλο που αγωνίζεται δυνατά μπροστά στο κοινό του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νιλ Σακό:

Σχετικά με το πόσο δύσκολο περιμένει πως θα είναι το παιχνίδι της Παρασκευής:

«Περιμένουμε σίγουρα ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ήδη ήταν τρία πολύ δύσκολα παιχνίδια ως τώρα στη σειρά. Περιμένουμε πολύ δύσκολο και πολύ physical παιχνίδι. Πάντα και με δύσκολο κοινό».

Σχετικά με την ατμόσφαιρα:

«Είναι πολύ εχθρική η ατμόσφαιρα εδώ. Προσπαθούμε να κρατηθούμε σε αυτό που κάνουμε, να μείνουμε ενωμένοι για να εκτελέσουμε στο παρκέ».

Σχετικά με το πώς διαχειρίζονται τον «θόρυβο» από τα μέσα και τους οπαδούς:

«Ο καθένας κάνει ότι θέλει για αυτό. Προσωπικά εγώ δεν ακούω το οτιδήποτε λέει ο καθένας. Υπάρχουν πολλά που λέγονται, οπότε δεν ασχολούμαι με αυτό, αλλά με το μπάσκετ».

Σχετικά με τις χαμένες βολές:

«Κάποιες βολές ήταν κοντές και κάποιες προς τα δεξιά. Θα το φτιάξουμε για το επόμενο παιχνίδι».

Σχετικά με το τι φταίει και έχει μειωθεί το ποσοστό τους από τη γραμμή στα δύο τελευταία παιχνίδια:

«Για το Game 2 δε θυμάμαι. Χθες δεν εκτελέσαμε και πολλές βολές, οπότε ήταν ένας-δύο πόντοι μόνο».

