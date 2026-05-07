Ρογκαβόπουλος: «Πρέπει να εμφανιστούμε συγκεντρωμένοι και πανέτοιμοι από το πρώτο λεπτό»

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη σειρά απέναντι στη Βαλένθια, καθώς η ισπανική ομάδα επικράτησε στο Game 3, μειώνοντας σε 2-1.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, που αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους παίκτες του Παναθηναϊκού στο προηγούμενο παιχνίδι, μίλησε για τη συνέχεια της σειράς και κατέθεσε τις σκέψεις του ενόψει του Game 4 απέναντι στους Ισπανούς (08/05, 21:15).

Για το αν είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός να αντιδράσει μετά την ήττα στο Game 3:

«Πιστεύω πώς ναι. Παίζουμε στο γήπεδό μας απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα που δεν δίνει κανέναν χώρο σε λάθη, τα τιμωρεί όλα. Πρέπει να εμφανιστούμε συγκεντρωμένοι και πανέτοιμοι από το πρώτο λεπτό».

Για την αντίδραση που έδειξε ο Παναθηναϊκός στο τέλος:

«Είναι πολύ σημαντικό να παλεύουμε μέχρι το τέλος. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Και ελπίζω αυτήν την φορά η τύχη να είναι με το μέρος μας».

Για το αν είναι έτοιμος να βγει ξανά μπροστά:

«Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κερδίσουμε το 4ο παιχνίδι και να προκριθούμε στο Final Fοur. Από εκεί και πέρα ποιος θα βγει μπροστά δεν με ενδιαφέρει αυτήν την στιγμή».

Για την πίεση και το γεγονός ότι τρέφεται ο Παναθηναϊκός από την πίεση και αν είναι το στοιχείο που μπορεί να κάνει την διαφορά:

«Δεν ξέρω ποιο στοιχείο θα κάνει την διαφορά, το θέμα είναι να την κάνει και να πάρουμε το παιχνίδι».

Για το ντεμπούτο του στο T-Center για ματς των Playoffs:

«Μια ιδιαίτερη στιγμή για εμένα. Μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι σε αυτόν τον σύλλογο και να αγωνίζομαι σε αυτό το επίπεδο και σε τόσο σημαντικά παιχνίδια. Ελπίζω να καταφέρουμε αυτήν την φορά να πάρουμε τη νίκη».