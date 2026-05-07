Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Η ισπανική ομάδα οργανώνει προβολή του Game 4 στη Roig Arena

Η Βαλένθια ανακοίνωσε πως θα διοργανώσει ειδική προβολή του Game 4 απέναντι στον Παναθηναϊκό, σε αίθουσα της Roig Arena, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους της να παρακολουθήσουν μαζί την κρίσιμη αναμέτρηση των playoffs της Euroleague.

Όπως έγινε γνωστό από την ισπανική ομάδα, η είσοδος για το κοινό θα είναι δωρεάν μέχρι να συμπληρωθεί η χωρητικότητα του χώρου, ενώ θα λειτουργεί και υπηρεσία μπαρ για τους παρευρισκόμενους.

Παράλληλα, η Βαλένθια κάλεσε τον κόσμο της να δώσει δυναμικό «παρών» στην εκδήλωση, ζητώντας από τους φιλάθλους να ενημερώσουν φίλους και γνωστούς, με στόχο να δημιουργηθεί έντονη ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του αγώνα.