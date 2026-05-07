Νοκ άουτ ο Πουέρτο για το Game 4 – Με δεμένο πόδι ο παίκτης της Βαλένθια

Ο τραυματισμός του Ζοζέπ Πουέρτο αποδείχθηκε σοβαρός. Ο παίκτης της Βαλένθια ήταν με πατερίτσες στο ξενοδοχείο, ενώ και στο Telekom Center Athens στην προπόνηση της ισπανικής ομάδας, είχε δεμένο το πόδι του. Χωρίς φυσικά να προπονείται, ούτε καν ατομικά.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης της Βαλένθια, ο Πουέρτο δεδομένα χάνει το Game 4, αλλά ακόμη και στην περίπτωση που χρειαστεί Game 5, ούτε για εκεί θα είναι έτοιμος.

Την απουσία επιβεβαίωσε και ο Πέδρο Μαρτίνεθ στις δηλώσεις του, λέγοντας: "Ο Πουέρτο θα είναι εκτός για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Χρειάζεται μία εβδομάδα, ίσως και δύο".