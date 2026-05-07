Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Εξαιρετικά αμφίβολος ο Πουέρτο για το Game 4 των Euroleague playoffs

Η ισπανική ομάδα χαρακτήρισε εξαιρετικά δύσκολη τη συμμετοχή του Πουέρτο στο ματς της ερχόμενης Παρασκευής (08/05).

Σε επίσημη ενημέρωσή της, η Βαλένθια ανέφερε πως «θα πιέσει μέχρι το τέλος ώστε να προσπαθήσει να έχει διαθέσιμο τον αρχηγό της, Τζόσεπ Πουέρτο, ο οποίος είναι πολύ απίθανο να αγωνιστεί στο τέταρτο παιχνίδι μετά τον τραυματισμό του στον αριστερό αστράγαλο».

Ο Ισπανός φόργουορντ τραυματίστηκε στο δεύτερο δεκάλεπτο του Game 3 στο ΟΑΚΑ, όταν γύρισε το πόδι του και αποχώρησε από την αναμέτρηση χωρίς να μπορέσει να επιστρέψει. Μάλιστα, την Πέμπτη (07/05) εθεάθη να κινείται με πατερίτσες στο ξενοδοχείο όπου διαμένει η αποστολή της Βαλένθια.

Την ίδια στιγμή, δεδομένη παραμένει η απουσία του Τσάβι Λόπεζ-Αροστέγκι, ο οποίος θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον έναν μήνα.