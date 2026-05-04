Μαρκοϊσβίλι ενόψει Ολυμπαικού: «Έχουμε ακόμη την ευκαιρία να αντιδράσουμε»

Ο προπονητής της Μονακό, Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι, αναφέρθηκε τόσο στην αγωνιστική προσέγγιση που απαιτείται, όσο και στο θέμα της κόπωσης, υπογραμμίζοντας πως οι παίκτες του έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά και καλούνται να διαχειριστούν την κατάσταση, ώστε να παρουσιαστούν έτοιμοι στο κρίσιμο παιχνίδι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μαρκοϊσβίλι:

«Το κλειδί θα είναι η άμυνά μας. Στα δύο πρώτα παιχνίδια, τους αφήσαμε να επιβάλουν τον ρυθμό τους χωρίς αντίσταση. Ελπίζω ότι θα δείξουμε την καλύτερη δυνατή νοοτροπία. Ο κόσμος θα είναι μαζί μας και θα μας βοηθήσει. Πρέπει να αντιδράσουμε.

Τι μας δίνει το δικαίωμα να πιστεύουμε; Όλα όσα έχει δείξει η ομάδα τις τελευταίες εβδομάδες, σε δύσκολες συνθήκες. Οι παίκτες άξιζαν να είναι στα play-off. Θέλουμε να δείξουμε ότι αυτή η νοοτροπία είναι ακόμα εδώ. Η κούραση έχει συσσωρευτεί, αλλά θα προσπαθήσουμε να την ξεπεράσουμε, έχουμε ακόμη την ευκαιρία να αντιδράσουμε».