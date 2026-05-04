· Μονακό · Ολυμπιακός

Μαρκοϊσβίλι ενόψει Ολυμπαικού: «Έχουμε ακόμη την ευκαιρία να αντιδράσουμε»

Ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι τοποθετήθηκε ενόψει του Game 3 της Μονακό κόντρα στον Ολυμπιακό (05/05, 20:45), επισημαίνοντας τι χρειάζεται να κάνει η ομάδα του για να φτάσει στη νίκη.

Μαρκοϊσβίλι ενόψει Ολυμπαικού: «Έχουμε ακόμη την ευκαιρία να αντιδράσουμε»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο προπονητής της Μονακό, Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι, αναφέρθηκε τόσο στην αγωνιστική προσέγγιση που απαιτείται, όσο και στο θέμα της κόπωσης, υπογραμμίζοντας πως οι παίκτες του έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά και καλούνται να διαχειριστούν την κατάσταση, ώστε να παρουσιαστούν έτοιμοι στο κρίσιμο παιχνίδι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μαρκοϊσβίλι:

«Το κλειδί θα είναι η άμυνά μας. Στα δύο πρώτα παιχνίδια, τους αφήσαμε να επιβάλουν τον ρυθμό τους χωρίς αντίσταση. Ελπίζω ότι θα δείξουμε την καλύτερη δυνατή νοοτροπία. Ο κόσμος θα είναι μαζί μας και θα μας βοηθήσει. Πρέπει να αντιδράσουμε.

Τι μας δίνει το δικαίωμα να πιστεύουμε; Όλα όσα έχει δείξει η ομάδα τις τελευταίες εβδομάδες, σε δύσκολες συνθήκες. Οι παίκτες άξιζαν να είναι στα play-off. Θέλουμε να δείξουμε ότι αυτή η νοοτροπία είναι ακόμα εδώ. Η κούραση έχει συσσωρευτεί, αλλά θα προσπαθήσουμε να την ξεπεράσουμε, έχουμε ακόμη την ευκαιρία να αντιδράσουμε».

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
22:35 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Τα highlights της σπουδαίας νίκης των «πράσινων»

22:08 EUROLEAGUE

Σκαριόλο για Λάιλς-Χεζόνια: «Το μέλλον τους είναι ερώτημα για τον σύλλογο»

21:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Έβερτον - Μάντσεστερ Σίτι

21:36 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-2: «Πράσινη» ανατροπή τίτλου με Γιάντσουκ και Πρωτοψάλτη!

21:30 ONSPORTS

LIVE Ρόμα - Φιορεντίνα

20:59 EUROLEAGUE

Μαρκοϊσβίλι ενόψει Ολυμπαικού: «Έχουμε ακόμη την ευκαιρία να αντιδράσουμε»

20:49 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Πλήγμα για τους «πράσινους», έχασαν τον Γκάσμαν με τραυματισμό (vid)

20:30 SUPER LEAGUE

Άρης: Κάταγμα στο χέρι ο Διούδης

20:13 NBA

NBA: Τέλος ο Τζαμάλ Μόσλεϊ από τους Μάτζικ

19:45 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ποιοι θα έχουν προτεραιότητα στα εισιτήρια διαρκείας του νέου γηπέδου στον Βοτανικό

19:42 EUROLEAGUE

Ιτούδης: «Όποιος δεν μπορεί διαχειριστεί την πίεση, καλύτερα να μείνει σπίτι του»

19:36 CHAMPIONS LEAGUE

Ο δρόμος προς τα αστέρια του UEFA Champions League «περνά» από την COSMOTE TV

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας