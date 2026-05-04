Μονακό: Με την πλάτη στον τοίχο ενόψει του Game 3

Η Μονακό φιλοξενεί αύριο (05/05) τον Ολυμπιακό ενόψει του Game 3 για τα playoffs της EuroLeague. Οι Μονεγάσκοι βρίσκονται ήδη πίσω 2-0 στη σειρά και με μία ήττα ακόμα τελειώνει το «όνειρο» για το Final 4 της Αθήνας. Νωρίτερα, έγιναν γνωστοί οι τραυματισμοί των Ντιαλό και Τάις, κάτι που αφήνει τους Γάλλους και πάλι με 8 παίκτες διαθέσιμους.

Όλο αυτό έχει επηρεάσει σημαντικά την ψυχολογία της ομάδας, καθώς από νωρίς στη σεζόν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Στην αρχή τα θέματα με την διοίκηση και τα οικονομικά ζητήματα, στη συνέχεια η αποχώρηση του προπονητή (Βασίλη Σπανούλη), που είχε οδηγήσει τη Μονακό στον περσινό τελικό της διοργάνωσης και τώρα τα προβλήματα τραυματισμών, δεν αφήνουν σε «ησυχία» τους Γάλλους.

Πλέον όλα τα παιχνίδια των Μονεγάσκων έχουν αποκτήσει χαρακτήρα do or die, σε μία σεζόν που έχουν ταλαιπωρηθεί αρκετά.