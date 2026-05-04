Μονακό – Ολυμπιακός: Αυτοί σφυρίζουν το Game 3
Τους διαιτητές που θα αναλάβουν να διευθύνουν το Game 3 ανάμεσα σε Μονακό και Ολυμπιακό όρισε η EuroLeague.
Στο Μόντε Κάρλο ταξιδεύει ο Ολυμπιακός για τα Game 3 & 4 (αν χρειαστεί), με την ομάδα του Πειραιά να προηγείται με 2-0 στη σειρά κόντρα στη Μονακό, στην προσπάθεια για πρόκριση στο Final 4 του Telekom Center Athens
Η διοργανώτρια αρχή έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση για το βράδυ της Τρίτης (5/5, 20:45).
Συγκεκριμένα οι Κάρλος Περούγκα, Τόμισλαβ Χόρντοφ και Ζόρντι Αλιάγκα θα σφυρίξουν το τρίτο παιχνίδι της σειράς.