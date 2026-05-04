Μονακό: Εκτός και ο Τάις για το Game 3 με τον Ολυμπιακό

Μετά τον Άλφα Ντιαλό και ο Ντάνιελ Τάις θα μείνει εκτός από το Game 3 με τον Ολυμπιακό, με τη Μονακό να παρατάσσεται με οκτώ παίκτες κόντρα στους «ερυθρόλευκους». 

Οι απουσίες στο στρατόπεδο της Μονακό δεν έχουν τέλος και μετά τον Άλφα Ντιαλό, ο Ντάνιελ Τάις θα απουσιάσει από το Game 3 κόντρα στον Ολυμπιακό για τα play-offs της EuroLeague.

Στις απουσίες προστίθεται και ο Νίκολα Μίροτιτς, με τον Σέρβο να μην ξεπερνάει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί.

Συνολικά οι Μονεγάσκοι έχουν μείνει με τους εξής 8 παίκτες: Τζέιμς, Οκόμπο, Στραζέλ, Τάρπεϊ, Μπεγκαρίν, Νέντοβιτς, Μπλόσομγκεϊμ και Χέις.

