Μονακό: Εκτός και ο Τάις για το Game 3 με τον Ολυμπιακό

Οι απουσίες στο στρατόπεδο της Μονακό δεν έχουν τέλος και μετά τον Άλφα Ντιαλό, ο Ντάνιελ Τάις θα απουσιάσει από το Game 3 κόντρα στον Ολυμπιακό για τα play-offs της EuroLeague.

Στις απουσίες προστίθεται και ο Νίκολα Μίροτιτς, με τον Σέρβο να μην ξεπερνάει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί.

Συνολικά οι Μονεγάσκοι έχουν μείνει με τους εξής 8 παίκτες: Τζέιμς, Οκόμπο, Στραζέλ, Τάρπεϊ, Μπεγκαρίν, Νέντοβιτς, Μπλόσομγκεϊμ και Χέις.