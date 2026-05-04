Μονακό: Χωρίς Ντιαλό στο Game 3 με τον Ολυμπιακό

Χωρίς τον Άλφα Ντιαλό θα παραταχθεί στο Game 3 με τον Ολυμπιακό η Μονακό, με τον Αμερικανό να χάνει τις επόμενες εβδομάδες λόγω τραυματισμού.

Πλήγμα στις τάξεις της Μονακό με τον Άλφα Ντιαλό να αποκομίζει τραυματισμό και να χάνει τουλάχιστον το τρίτο παιχνίδι της σειράς κόντρα στον Ολυμπιακό για τα play-offs της EuroLeague.

Την είδηση έκανε γνωστή ο βοηθός προπονητή των Μονεγάσκων, Σεργκί Γκλαντίρ μετά τη νίκη απέναντι στην Στρασμπούρ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Έχουμε 7 παίκτες που έδωσαν πολλή ενέργεια και υπάρχει συσσωρευμένη κούραση. Ήταν σημαντικό για εμάς να βρούμε τον δρόμο προς τη νίκη, τη σωστή ψυχολογία. Είναι σημαντικό να βρούμε την ικανότητα στα τρίποντα, μοιραστήκαμε την μπάλα, αυτό είναι πολύ καλό. Ο Νέντοβιτς μπορεί να έπαιξε λίγο περισσότερο από ό,τι θέλαμε, αλλά είχε έναν πολύ καλό αγώνα. Όλοι οι παίκτες έδειξαν αυτό που θέλαμε, όλοι αξίζουν συγχαρητήρια.
Ο Άλφα Ντιαλό θα είναι εκτός τις επόμενες εβδομάδες, δεν ξέρω για πόσο καιρό. Ο Ντάνιελ Τέις, περιμένουμε μια νέα γνωμάτευση, αν μπορεί ίσως να παίξει την Τρίτη. Ο Μιρότιτς, θα λείψει επίσης για αρκετές εβδομάδες. Ο Γιούχαν Μπεγκαρίν, τον περιμένουμε πίσω την Τρίτη στην Ευρωλίγκα. Κάναμε ένα μεγάλο βήμα προς την πρώτη θέση, που ήταν ο κύριος στόχος της ομάδας».

