Μπαρτζώκας: «Το διακύβευμα είναι μεγάλο, να τελειώσουμε τη δουλειά αν είναι δυνατόν αύριο»

Σε δηλώσεις του πριν την αναχώρηση του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τη Μονακό για το Game 3 των play-offs της EuroLeague, ο προπονητής των ερυθρόλευκων, Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στο πόσο σημαντικό είναι η ομάδα του να προκριθεί στο Final 4 καθώς και στην πιθανότητα η σειρά να τελειώσει στο επόμενο παιχνίδι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα:

«Το διακύβευμα είναι μεγάλο να πάμε στο Φάιναλ Φορ. Έχουμε συγκεντρωθεί για να δούμε τι θα αποφύγουμε και να μην αποποπροσανατολιστούμε από τις απουσίες. Είναι πάντα δύσκολο να παίζεις εκεί. Πρέπει να είμαστε σοβαροί να τελειώσουμε τη δουλειά αν είναι δυνατόν αύριο.

Όταν μπήκαμε στα πλέι οφ ήμασταν αποφασισμένοι να παίξουμε το καλύτερό μας παιχνίδι. Θέλουμε να πάμε σε ακόμα ένα φάιναλ φορ, το αξίζουμε, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε κιόλας στο παρκέ.

Το γήπεδο της Μονακό είναι χαμηλοτάβανο, δεν συνηθίζεται να παίζουν ομάδες Ευρωλίγκα. Έχει επιθετικό ταλέντο και οι γκαρντ της είναι καλοί εκτελεστικά. Η απουσία του Ντιαλό αφαιρεί σκληράδα, όπως και αυτή του Τάις. Δεν πρέπει να επαναπαυτούμε καθόλου».