· Μονακό · Ολυμπιακός

Μπαρτζώκας: «Το διακύβευμα είναι μεγάλο, να τελειώσουμε τη δουλειά αν είναι δυνατόν αύριο»

Δείτε όσα ανέφερε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας ενόψει του Game 3 με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο (5/5, 20:45).

Μπαρτζώκας: «Το διακύβευμα είναι μεγάλο, να τελειώσουμε τη δουλειά αν είναι δυνατόν αύριο»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε δηλώσεις του πριν την αναχώρηση του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τη Μονακό για το Game 3 των play-offs της EuroLeague, ο προπονητής των ερυθρόλευκων, Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στο πόσο σημαντικό είναι η ομάδα του να προκριθεί στο Final 4 καθώς και στην πιθανότητα η σειρά να τελειώσει στο επόμενο παιχνίδι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα:

«Το διακύβευμα είναι μεγάλο να πάμε στο Φάιναλ Φορ. Έχουμε συγκεντρωθεί για να δούμε τι θα αποφύγουμε και να μην αποποπροσανατολιστούμε από τις απουσίες. Είναι πάντα δύσκολο να παίζεις εκεί. Πρέπει να είμαστε σοβαροί να τελειώσουμε τη δουλειά αν είναι δυνατόν αύριο.

Όταν μπήκαμε στα πλέι οφ ήμασταν αποφασισμένοι να παίξουμε το καλύτερό μας παιχνίδι. Θέλουμε να πάμε σε ακόμα ένα φάιναλ φορ, το αξίζουμε, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε κιόλας στο παρκέ.

Το γήπεδο της Μονακό είναι χαμηλοτάβανο, δεν συνηθίζεται να παίζουν ομάδες Ευρωλίγκα. Έχει επιθετικό ταλέντο και οι γκαρντ της είναι καλοί εκτελεστικά. Η απουσία του Ντιαλό αφαιρεί σκληράδα, όπως και αυτή του Τάις. Δεν πρέπει να επαναπαυτούμε καθόλου».

COMMENTS
LATEST NEWS
16:29 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Με μοναδικό απόντα τον Σλούκα, ενόψει του Game 3

16:27 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Πρόσθεσε δύο ασημένια αστέρια στο έμβλημα

16:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τζόλης: «Ειπώθηκαν άσχημα πράγματα για μένα»

16:06 EUROLEAGUE

Πίτερς: «Να αναβαθμίσουμε το παιχνίδι μας, στα playoffs πρέπει να δώσεις το κάτι παραπάνω»

15:56 MVP

Πώς ζήσαμε την εκκίνηση της F1 μέσα από το GP του Miami

15:54 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Το διακύβευμα είναι μεγάλο, να τελειώσουμε τη δουλειά αν είναι δυνατόν αύριο»

15:31 EUROLEAGUE

Κλάιμπερν: «Θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, είμαι σε θέση να συνεχίσω το μπάσκετ»

15:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισπάνικα ΜΜΕ: «Αποχωρεί από τη Σεβίλλη ο Βλαχοδήμος»

14:58 NBA

NBA: Πολυζήτητος ο Άαρον Γκόρντον στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού

14:33 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Χωρίς τον Τάισον Γουόρντ στο Game 3 με τη Μονακό

14:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αποχώρησε από την ΤΣΣΚΑ ο διάδοχος του Νίκολιτς

14:18 BET ON

Η Ρόμα μπορεί να… εκθέσει τη Φιορεντίνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας