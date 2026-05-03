Ρεπό σημαίνει ταξίδι: Στο Αμμάν της Ιορδανίας ο Χέιζ-Ντέιβις
Ο Αμερικανός με την ευκαιρία του ρεπό που έδωσε ο Εργκίν Αταμάν μετά την επιστροφή απ’ τη Βαλένθια, έκανε ένα ακόμη ταξίδι-αστραπή!
Η δουλειά του είναι να βάζει καλάθια και να παίζει άμυνες. Το έκανε εξαιρετικά στην Ισπανία κόντρα στη Βαλένθια. Η ψυχαγωγία του, όμως, είναι τα ταξίδια. Έτσι με την επιστροφή της αποστολής του Παναθηναϊκού AKTOR απ’ την χώρα της Ιβηρικής, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δεν άφησε το διαβατήριο απ’ το χέρι.
Ο Αμερικανός με αφορμή το ρεπό που έδωσε ο Εργκίν Αταμάν πριν αρχίσει η προετοιμασία για το Game 3 της Τετάρτης (6/5), έκανε ταξίδι-αστραπή για να δει τα αξιοθέατα και να γνωρίσει έναν ακόμη πολιτισμό. Αυτή τη φορά επέλεξε το Αμμάν της Ιορδανίας.
Όπως πάντα εστίασε κυρίως στην ιστορία και στα μουσεία.
16:46 SUPER LEAGUE