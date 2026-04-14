EuroLeague: Μετατίθεται η αλλαγή του format, νωρίτερα το τζάμπολ της νέας σεζόν

Στη σημερινή συνεδρίαση της Λίγκας αναμένεται να παρθούν οριστικές αποφάσεις για τον τρόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης τη νέα σεζόν, αλλά και τις λεπτομέρειες που την αφορούν.

Ιδιαιτέρως κρίσιμη αναμένεται να είναι η σημερινή συνεδρίαση (16:00) των μετόχων της EuroLeague, καθώς σε αυτήν θα παρθούν οι οριστικές αποφάσεις για τη σεζόν 2026-2027.

Το σημαντικότερο θέμα είναι αυτό του format της νέας αγωνιστικής χρονιάς καθώς όπως όλα δείχνουν δε θα υπάρξει καμία αλλαγή, όπως αναμενόταν, με τις ομάδας να συνεχίζουν να είναι 20 και οι αγωνιστικές 38.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τυχόν αλλαγές θα υπάρξουν από τα επόμενα χρόνια και πιθανότατα από τη σεζόν 2027-2028.

Παράλληλα θα συζητηθεί και το χρονοδιάγραμμα της σεζόν και δεν αποκλείεται να υπάρξει αλλαγή στην.. εκκίνηση, καθώς το γεγονός του ότι δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο τουρνουά μέσα στο καλοκαίρι δίνει τη δυνατότητα στη EuroLeague να ξεκινήσει τη σεζόν νωρίτερα από ποτέ.

Στο τραπέζι θα πέσει και το μέλλον αρκετών ομάδων στη διοργάνωση, αλλά και οι εξελίξεις που υπάρχουν αναφορικά με το θέμα του NBA Europe.