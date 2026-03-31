Ολυμπιακός: Εκτός για 15 ημέρες ο Ταϊρίκ Τζόουνς - Ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του ο Φαλ
Οnsports Team 31 Μαρτίου 2026, 19:37
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός

Η διάγνωση για τον τραυματισμό του Ταϊρίκ Τζόουνς και η επιστροφή του Μουσταφά Φαλ με τον Ολυμπιακό.

Μετά τον τραυματισμό του στο ντέρμπι «αιωνίων» την Δευτέρα (30/3), ο Ταϊρίκ Τζόουνς υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία και τα αποτελέσματα έδειξαν πως ο Ολυμπιακός θα πρέπει να στερηθεί των υπηρεσιών του για διάστημα 15 ημερών.

Ο Αμερικανός σέντερ υπέστη θλάση στις επιπολής ίνες της έσω κεφαλής γαστροκνήμιου.

Κάτι που σημαίνει πως χάνει δεδομένα τα παιχνίδια Βιλερμπάν – Ολυμπιακός στις 03/04, Ολυμπιακός – Ρεάλ στις 07/04 και Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός στις 09/04. Όπως επίσης και την αναμέτρηση με τη Μύκονο Betsson στις 05/04 για τη Stoiximan GBL.

Στις 16 Απριλίου, ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του στη regular season της EuroLeague με την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ, ένα παιχνίδι που με βάση το χρονοδιάγραμμα που έδωσαν οι Πειραιώτες, ο Τζόουνς μπορεί να το προλάβει οριακά.

Βέβαια, πέρα από τους Μιλουτίνοφ και Χολ, η ομάδα του Πειραιά έχει πλέον διαθέσιμο και τον Μουσταφά Φαλ, ο οποίος δεν αποκλείεται στο ερχόμενο ματς στη Γαλλία με τη Βιλερμπάν να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του για φέτος.



