Κορυφώνεται η αγωνία στην EuroLeague - Πότε και πού παίζουν Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δοκιμάζεται στη Σόφια κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ ο Ολυμπιακός έχει εύκολο έργο κόντρα στην ουραγό Βιλερμπάν για την 35η αγωνιστική της EuroLeague.

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και τα βλέμματα στρέφονται στους αγώνες των ελληνικών ομάδων για την 35η αγωνιστική.

Αρχικά, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στην ουδέτερη Σόφια την Χάποελ Τελ Αβιβ (2/4, 20:00), ενώ ο Ολυμπιακόςθα ταξιδέψει για τη Γαλλία εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την ουραγό Βιλερμπάν (3/4, 21:00).

Ο Αθηναϊκός Qualco είναι έτοιμος να ξαναγράψει ιστορία!

Η γυναικεία ομάδα του Βύρωνα βρίσκεται, για δεύτερη φορά στην ιστορία της, στον τελικό του EuroCup και θέλει, όπως και το 2010, να κατακτήσει το τρόπαιο. Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει σε διπλό αγώνα την τουρκική Μερσίν με τον πρώτο τελικό να διεξάγεται στην Γλυφάδα και τον επαναληπτικό στην Τουρκία. Ο Αθηναϊκός απέκλεισε στα ημιτελικά την, κάτοχο του τροπαίου, γαλλική Βιλνέβ και ζει πάλι ιστορικές στιγμές όντας η μόνη ελληνική ομάδα που έχει στη συλλογή της ήδη έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Και οι δύο αγώνες (2/4, 20:30 & 9/4, 20:00) θα μεταδοθούν από το Novasports Start και παράλληλα από το YouTube του Novasports.

Το EuroCup Aνδρών συνεχίζεται με τους αγώνες για την ημιτελική φάση Μπεσίκτας-Μπαχτσεσεχίρ (31/3, 20:00 & 3/4, 19:00) και Μπουργκ – Άνκαρα (31/3, 21:00, 3/4 20:00).

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Τρίτη 31 Μαρτίου

20:00 EuroCup – Ημιτελικός – 1ος αγώνας: Μπεσίκτας-Μπαχτσεσεχίρ Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:00 EuroCup – Ημιτελικός – 1ος αγώνας: Μπουργκ-Άνκαρα Novasports Start σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:45 EuroLeague – 33η αγων. (εξ αναβολής): Βίρτους Μπολόνια-Παρί Novasports5 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

Τετάρτη 1 Απριλίου

20:00 EuroLeague – 35η αγωνιστική: Μπάγερν-Φενέρμπαχτσε Novasports Prime σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Πέμπτη 2 Απριλίου

19:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

20:00 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις-Μπαρτσελόνα Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

20:30 EuroCup γυναικών-Τελικός 1ος αγώνας: Αθηναϊκός Qualco-Μερσίν Novasports Start & You Tube σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου

21:00 EuroLeague: Ντουμπάι-Μονακό Novasports2 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Παρτίζαν Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:45 EuroLeague: Παρί-Αρμάνι Μιλάνο Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

22:00 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

22:00 EuroLeague: Μακάμπι-Αναντολού Εφές Novasports6 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

Παρασκευή 3 Απριλίου

19:00 EuroCup – Ημιτελικός 2ος αγώνας Μπαχτσεσεχίρ-Μπεσίκτας Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

20:00 Playmakers Α’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

20:00 EuroCup – Ημιτελικός 2ος αγώνας Άνκαρα – Μπουργκ Novasports3 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Βαλένθια Novasports2 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

23:00 Playmakers Β’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη