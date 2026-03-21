Παναθηναϊκός: Το δεκάλεπτο που μπορεί να του αλλάξει τη σεζόν στη Euroleague

Με την εικόνα του στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός έστειλε μήνυμα προς όλους και πλέον καλείται να κάνει οδηγό του τη συγκεκριμένη εμφάνιση, ενόψει των «τελικών» που έχει να δώσει μέχρι το φινάλε της regular season στη Euroleague.

Προβληματικός για 28 λεπτά, μαγικός στα τελευταία 12 λεπτά ήταν ο Παναθηναϊκός στην αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα.

Οι «πράσινοι» βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο, αλλά στο τέλος ανέβασαν κατακόρυφα την ένταση σε άμυνα κι επίθεση, τρέχοντας ένα εντυπωσιακό επιμέρους 32-12 που γύρισε… τούμπα το ματς και τους οδήγησε σε μια εμφατική, όσο και άκρως σημαντική νίκη με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία.

Αυτή ακριβώς η εικόνα είναι που καλείται να κρατήσει ο Παναθηναϊκός στην τελική ευθεία της regular season της Euroleague. Σε μια περίοδο όπου κάθε παιχνίδι έχει χαρακτήρα «τελικού», οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν καλούνται να δείξουν την ίδια ένταση, βρίσκοντας λύσεις σε συνθήκες πίεσης.

Δεν είναι τυχαίο ότι η ανατροπή ήρθε μέσα από την ενέργεια και τη συγκέντρωση στα κρίσιμα λεπτά, στοιχεία που μπορούν να αποτελέσουν «κλειδιά», ώστε ο Παναθηναϊκός να πετύχει τον στόχο των playoffs και στη συνέχεια να στρέψει το βλέμμα του προς το Telekom Center Athens.

Η εικόνα των τελευταίων 12 λεπτών το βράδυ της Παρασκευής (20/03) δείχνει τον δρόμο στους «πράσινους», οι οποίοι αν προσθέσουν διάρκεια, τότε, μπορούν να κοιτάζουν με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία τους «τελικούς» που έρχονται στην EuroLeague.

