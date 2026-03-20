Παναθηναϊκός AKTOR-Ερυθρός Αστέρας 82-74: Ένα δεκάλεπτο ήταν αρκετό να... τρομάξει την Ευρώπη

Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να παίξει μπάσκετ μόνο στο τελευταίο δεκάλεπτο και αφού διέλυσε τον Ερυθρό Αστέρα με επιμέρους σκορ 32-12 (από το 50-62) πήρε την νίκη με 82-74 και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους.

Προβληματικός Παναθηναϊκός για 28 λεπτά.... μαγικός Παναθηναϊκός για 12 λεπτά και ήταν αρκετά. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν για σχεδόν τρία δεκάλεπτα παρουσίασε τον εαυτό που έχει δείξει στη μεγαλύτερη διάρκεια της σεζόν, αφήνοντας τον Αστέρα να κάνει το παιχνίδι του, αλλά στα τελευταία 12 ήταν... τυφώνας. Οι πράσινοι "έτρεξαν" σερί 32-12 και έκαναν φύλλο και φτερό την ομάδα του Βελιγραδίου με τον κόσμο να δημιουργεί μοανδική ατμόσφαιρα και να παίρνει... αμπάριζα τους Σέρβους οι οποίοι δε σταμάτησαν να προκαλούν.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ο οποίος έκανε εξαιρετική εμφάνιση τελειώνοντας το ματς με 20 πόντους, ενώ στο τέλος ο Ναν πήρε... μπροστά και σταμάτησε στους 19, "διαλύοντας" την άμυνα της ομάδας του Βελιγραδίου. Πολύ καλός στα κρίσιμα ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ενώ για ένα ακόμα ματς ο Χουάντσο Ερνναγκόμεθ ήταν μια.. ομάδα μόνος του παίζοντας για πολύ μεγάλο διάστημα στο "5" και κάνοντας τη διαφορά. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Ισπανός τελειώσε το ματς με 9 ριμπάουντ, ενώ ο Κώστας Σλούκας μοίρασε 8 ασίστ.

Παναθηναϊκός και Ερυθρός Αστέρας μπήκαν με ενέργεια στο παιχνίδι με τους γηπεδούχους όμως να ξεκινούν με αρκετά εύκολα λάθη που τους κόστισαν. Ειδικά στην επίθεση ο Παναθηναϊκός έχασε εύκολα καλάθια, ενώ στην άμυνα τα κενά ήταν εμφανή με το… καλησπέρα. Ο Ερυθρός σκόραρε με όλους τους τρόπους, με τους διαιτητές να κάνουν… νερά. Ο ΜακΙντάιρ με τρίποντο έκανε το 6-9 και καπάκι με εύκολο λέι απ το 6-11, με τον Παναθηναϊκό να μην ταράζεται. Ο Γκραντ είχε αποδείξει εξ αρχής πως ήταν σε καλό βράδυ και με τρίποντο και φάουλ, μείωσε χωρίς όμως αν ευστοχεί στη βολή. Ο Γκραντ συνέχιζε να σκοράρει για τον Παναθηναϊκό με τον Ερυθρό όμως να συνεχίζει να σκοράρει με περίσσια άνεση και τον Ματίας Λεσόρ να μειώνει σε 16-17, 3 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου.

Δεν έπαιζε άμυνα και ο Μπάτλερ πήρε… φωτιά

Ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να βρει τρόπο να κάνει ένα μίνι ξέσπασμα για να πάρει τα ηνία του παιχνιδιού με τον Ναν με πολύ ωραία προσωπική φάση να κάνει το 20-19 και να δίνει προβάδισμα στην ομάδα του. Οι “πράσινοι” όμως συνέχιζαν να είναι πάρα πολύ κακοί στα αμυντικά τους καθήκοντα και στα τελευταία δευτερόλεπτα δέχθηκαν σερί 0-8, με δύο συνεχόμενα τρίποντα από τον Μπάτλερ, ενώ δεν μπήκαν στον κόπο ούτε φάουλ να κάνουν ενώ είχαν να δώσουν δύο. Δείγμα πως στο μυαλό τους δεν ήταν στην άμυνα.

Ο Φαρίντ τον κράτησε ζωντανό

Με την εκκίνηση του δεύτερου δεκαλέπτου η διαφορά ανέβηκε ακόμα περισσότερο, στους 9 πόντους, 20-29. Ο Παναθηναϊκός έδειχνε να μην έχει τρόπο να “χτυπήσει” επιθετικά τους Σέρβους, ενώ την ίδια ώρα αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα στην άμυνα. Ο παίκτης που προσπάθησε να αφυπνίσει τους συμπαίκτες του δεν ήταν άλλος από τον Κένεθ Φαρίντ. Με 6 συνεχόμενους πόντους έβαλε τον Παναθηναϊκό στο ματς, με δύο εντυπωσιακά καρφώματα σήκωσε στο… πόδι το ΟΑΚΑ και μείωσε σε 28-33.

Μείωσε και ξεναέχασε τον έλεγχο

Μετά το τάιμ άουτ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μείωσε ακόμα περισσότερο, στους 3 πόντους, αλλά οι πράσινοι δε μπορούσαν να βρουν τρόπο να αντιδράσουν στην άμυνα. Ο Νουόρα απάντησε άμεσα και έστειλε τη διαφορά και πάλι στους 6 πόντους, με τον Χέιζ να αναλαμβάνει δράση στην επίθεση και με 5 δικούς του πόντους να φέρνει το ματς στο… σουτ, 39-41. Όμως η συνέχεια δεν ήταν καθόλου καλή για τον Παναθηναϊκό με τον ερυθρό Αστέρα να συνεχίζει να παίρνει δεύτερες ευκαιρίες, να βρίσκει εύκολο σκορ και να πηγαίνει στα αποδυτήρια με 7 πόντους διαφορά, 41-48.

Τραγική εικόνα από παίκτες και Αταμάν

Τραγικό το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και για τις δύο ομάδες με Παναθηναϊκό και Ερυθρό Αστέρα να κάνουν το ένα λάθος μετά το άλλο και να μένουν άποντοι για τα πρώτα 2:30 λεπτά της επανάληψης. Ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να βρει το καλό του αμυντικό πρόσωπο, τη στιγμή που ο Ναν ήταν επηρεασμένος από την απουσία του με τον Ερυθρό να κάνει τη δουλειά του και να διατηρεί το προβάδισμα. Ο Χέιζ-Ντέιβις ήταν ο παίκτης που ανέλαβε δράση και με 7 δικούς του πόντους πόντους ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 50-52, στο 25’.

Το γύρισε ο… DPG

Και για μία ακόμα φορά ο Παναθηναϊκός δε μπόρεσε να διατηρήσει το καλό πρόσωπο του και συνεχίζοντας τα παιδικά λάθη έδωσε το δικαίωμα και πάλι στον Ερυθρό Αστέρα να ξεφύγει. Με τον Μπάτλερ να κάνει ότι θέλει την άμυνα των πράσινων το σκορ έγινε 50-58, 2:52 για το τέλος της περιόδου με τον Αταμάν να καλεί σε τάιμ άουτ. Οι πράσινοι κατάφεραν να μπουν στο ματς…. Χειρότεροι απ ότι βγήκαν ο Αταμάν έριξε στο παρκέ σχήμα με Σορτς, Σλούκας, Ναν, ο Αστέρας ξέφυγε με 12, 50-62 και ο Τούρκος τεχνικός κάλεσε και πάλι τάιμ άουτ. Στο σημείο αυτό κατέβηκε στο παρκέ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και το γήπεδο… αφυπνίστηκε. Παίκτες και κόσμος. Γκολ-φάουλ από τον Ναν και ένα πολύ δύσκολο καλάθι από τον Ρογκαβόπουλο έκαναν το 55-62, που ήταν το σκορ της τρίτης περιόδου.

Εκρηκτικό ξεκίνημα στο τέταρτο δεκάλεπτο για τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι με με σερί 8-3 στο πρώτο δίλεπτο. Ο Κέντρικ Ναν με 5 συνεχόμενους πόντους και με ένα ακόμα τρίποντο από τον Χέιζ γύρισε όλο τοι ματς, φέρνοντας τη διαφορά στους 2 πόντους, 63-65, με τον Ομπράντοβιτς να καλεί άρον-άρον τάιμ άουτ. Ο Παναθηναϊκός είχε καταφέρει μέσα από τις εντυπωσιακές του άμυνες να γυρίσει το ματς. Ο Ναν ήταν “καυτός” και με συνεχόμενα τρίποντα έκανε το 69-65, πέντε λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Ο Ρογκαβόπουλος ήταν εξαιρετικός δίνοντας “μάχες” σε όλο το γήπεδο, αλλά ήταν άστοχος. Την κατάλληλη στιγμή, όμως, με γκολ-φάουλ έκανε του 71-67, με τον Χουάντσο να κάνει τα πάντα από τη θέση “5” και με τρίποντο να “γράφει το 75-71, 2:30 πριν το τέλος του αγώνα. Πλέον το ματς είε γυρίσει για τα καλά με τους Σέρβους να μη ξέρουν τις τους... χτύπησε και τον Παναθηναϊκό να παίρνει την μεγάλη νίκη με 82-74.

Τα Δεκάλεπτα: 20-27, 41-48, 55-62, 82-74.

