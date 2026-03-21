Παναθηναϊκός: «Πιστεύουμε στην ομάδα, στο τέλος θα τα καταφέρουμε» - Όσα είπε ο Ρογκαβόπουλος

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος παραχώρησε δηλώσεις μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ερυθρού Αστέρα κι εξέφρασε την πίστη του ότι στο τέλος οι «πράσινοι» θα βρουν τον τρόπο για να πετύχουν τον στόχο τους στη Euroleague.

Ο Έλληνας φόργουορντ, ο οποίος ήταν εκ των πρωταγωνιστών στη νίκη επί των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου, παραχώρησε συνέντευξη στο σερβικό, Meridian Sport.

Ο Ρογκαβόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Υπάρχει πάντα πίεση σε αυτές τις καταστάσεις, αλλά πιστεύουμε ο ένας στον άλλον, πιστεύουμε σε αυτήν την ομάδα και νομίζω ότι θα βρούμε έναν τρόπο στο τέλος και θα τα καταφέρουμε».

Μιλώντας για τη νίκη του «τριφυλλιού», ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη νίκη εναντίον ενός πολύ καλού και ποιοτικού αντιπάλου. Νομίζω ότι μόνο στην τελευταία αγωνιστική θα κριθεί ποιος θα πάει στα playoffs, ποιος στα play in και όλα τα άλλα. Αυτή είναι μια μεγάλη νίκη, γιατί διαφορετικά θα είχαμε πολλά προβλήματα στη βαθμολογία» και συνέχισε: «Κάναμε μερικές μεγάλες κινήσεις στην άμυνα, μετά τρέξαμε καλά στην αντεπίθεση. Το κοινό ήταν απίστευτο, μας βοήθησε πολύ. Κάναμε μερικά δύσκολα σουτ, βάλαμε την μπάλα μέσα και παίξαμε έξυπνα. Νομίζω ότι παίξαμε συμπαγή άμυνα και στο τέλος άξιζε να κερδίσουμε».

Επίσης, αναφερόμενος στη δική του εμφάνιση, είπε: «Προπονούμαι κάθε μέρα, ανταγωνίζομαι, παίζω σκληρά, επιθετικά, με δυνατό χαρακτήρα και δεν τα παρατάω ποτέ, ό,τι και να συμβεί. Προσπαθώ να είμαι με τα παιδιά που δουλεύουν σκληρά και έχουν θετική ενέργεια, ώστε να μπορώ να διατηρώ αυτόν τον ρυθμό».

«Υπάρχει μόνο αγάπη για Τσίμα και Κόντι»

Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ του Παναθηναϊκού είχε την ευκαιρία να συναντήσει τους πρώην συμπαίκτες του στην Μπασκόνια, Τσίμα Μονέκε και Κόντι Μίλερ ΜακΙντάιρ, για τους οποίους είπε:

«Υπάρχει μόνο αγάπη μεταξύ μας. Είμαι πολύ περήφανος γι' αυτούς, ο Τσίμα και ο Κόντι παίζουν υπέροχα. Τους εύχομαι τα καλύτερα, ξέρω ότι θα είναι πάντα κορυφαίοι παίκτες και άνθρωποι. Χαίρομαι που είχα την ευκαιρία να παίξω μαζί τους. Φυσικά, όταν παίζουμε ο ένας εναντίον του άλλου, ελπίζω ότι θα κερδίσω. Και οι δύο κάνουν μια εξαιρετική σεζόν. Είναι κορυφαίοι παίκτες και πιστεύω ότι πολλές ομάδες θα ενδιαφερθούν γι' αυτούς. Ο Ερυθρός Αστέρας έχει δύο εξαιρετικούς παίκτες και θα πρέπει να κάνει τα πάντα για να τους κρατήσει».

Όσον αφορά συνολικά στην ομάδα του Ερυθρού Αστέρα, δήλωσε: «Έχουν τρελό αθλητικό πνεύμα, πολύ ταλέντο, είναι δυνατοί στο παιχνίδι ένας εναντίον ενός με τους Μπάτλερ και Νβούρμ. Έχουν ύψος και μπορούν να παίξουν καλή ομαδική άμυνα. Νομίζω ότι η απουσία του Ιζούντου ήταν ένα μεγάλο μειονέκτημα για αυτούς σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, έχουν την ποιότητα να είναι πάντα ανταγωνιστικοί και να πετυχαίνουν ένα σπουδαίο αποτέλεσμα».

Τέλος, μιλώντας για την τελική ευθεία στη Euroleague, σχολίασε: «Είναι όλες μικρές οι διαφορές τώρα. Όλες οι ομάδες είναι ανταγωνιστικές και ο καθένας μπορεί να προκριθεί. Νομίζω ότι όλες οι σειρές των playoffs θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες και ο καθένας έχει την ευκαιρία να προκριθεί στο Final Four. O Ερυθρός Αστέρας είναι μια πολύ καλή ομάδα που παίζει καλά. Δεν θα με εξέπληττε αν πετύχουν ένα μεγάλο αποτέλεσμα αν συνεχίσουν να κερδίζουν»