Χέιζ-Ντέιβις: «Προσπαθώ να προσφέρω όπου χρειάζεται»
Eurokinissi Sports
Onsports Team 21 Μαρτίου 2026, 00:29
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Χέιζ-Ντέιβις: «Προσπαθώ να προσφέρω όπου χρειάζεται»

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στάθηκε στη σημασία της ομαδικής προσπάθειας μετά τη νίκη των «πράσινων» επί του Ερυθρού Αστέρα, τονίζοντας παράλληλα πως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης.

Στη flash interview, ο Αμερικανός φόργουορντ υπογράμμισε ότι η ομάδα είχε ανάγκη το θετικό αποτέλεσμα και πως όλοι συνέβαλαν στην επίτευξή του, επισημαίνοντας πως το σύνολο μπορεί να αποδώσει ακόμη καλύτερα στη συνέχεια.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Χρειαζόμασταν τη νίκη και προσπάθησα να βοηθήσω όσο μπορούσα. Ήταν μια πολύ καλή, ομαδική νίκη, όμως ξέρουμε ότι μπορούμε να παίξουμε ακόμη καλύτερα. Έχουμε πίστη στους εαυτούς μας.

Ο Κέντρικ έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που βασίζεται στον Κέντρικ και τον Ματίας, κι εγώ προσπαθώ να προσφέρω όπου χρειάζεται.

Ένα πράγμα που έχω μάθει είναι ότι σε κάποια παιχνίδια μπορεί να σκοράρω 20 πόντους και σε άλλα 6. Το πιο σημαντικό είναι η νίκη. Προτιμώ να έχω 6 πόντους και να κερδίζουμε, παρά το αντίθετο».



