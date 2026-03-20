Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός δωδεκάδας ο Χολμς!

Ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός αποψινής αναμέτρησης τον Αμερικανό σέντερ αλλά και τους Τολιόπουλο και Γκριγκόνις!

O Παναθηναϊκός AKTOR… ρίχνεται στη «μάχη» ενός σημαντικού αγώνα για την τελική του θέση στη regular season της Euroleague. Οι «πράσινοι» φιλοξενούν τον Ερυθρό Αστέρα στο Telekom Center Athens, έχοντας ετοιμοπόλεμους όλους τους παίκτες, πλην του Αλέξανδρου Σαμοντούροβ.

Εκ των πραγμάτων λοιπόν, έπρεπε να «κοπούν» τρεις παίκτες από τη 12άδα. Ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός τον Ρισόν Χολμς, για τον οποίο εξέφρασε δημόσια έντονα παράπονα μετά το ματς πρωταθλήματος με την ΑΕΚ.

Βασίλης Τολιόπουλος και Μάριους Γκριγκόνις επίσης μένουν εκτός, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να επιστρέφει σε αγώνα Euroleague καθώς ήταν εκτός στο παιχνίδι με την Ζαλγκίρις.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού AKTOR:

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ. Μήτογλου.