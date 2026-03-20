Πεναρόγια: «Ο Καλάθης είναι ο κορυφαίος στις ασίστ όλων των εποχών στη EuroLeague»

Ο προπονητής της Παρτιζάν αποθέωσε τον Νικ Καλάθη για τη συνεισφορά του στην ομάδα του Βελιγραδίου αλλά και την εν γένει παρουσία του στη διοργάνωση.

Η Παρτιζάν επικράτησε της Παρί με 90-81, με τον Νικ Καλάθη να πραγματοποιεί μία ακόμα εξαιρετική εμφάνιση με τη φανέλα της ομάδας του Βελιγραδίου, τελειώνοντας την αναμέτρηση έχοντας 12 πόντους, 10 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Μάλιστα, μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής των Σέρβων, Ζοάν Πεναρόγια, αποθέωσε τον άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε

«Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες τα τελευταία 15 χρόνια στην Ευρωλίγκα. Είναι κορυφαίος σε ασίστ όλων των εποχών στην EuroLeague και είναι πολύ σημαντικό για μένα να έχω έναν τέτοιο παίκτη στην ομάδα. Έχει πολλή εμπειρία και ειδικά σε αυτό το ματς έπαιξε εκπληκτικά. Μερικές φορές δεν μπορείς να δεις στα στατιστικά πόσο σημαντικός είναι για εμάς».