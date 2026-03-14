Παναθηναϊκός: Ο τρομερός Οσμάν αναδείχθηκε MVP της 31ης αγωνιστικής στη Euroleague

Ο Τσεντί Οσμάν του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 31ης αγωνιστικής στη Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέτυχε σημαντική νίκη με 92-88 απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας στο «Telekom Center Athens», έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τσεντί Όσμαν.

Ο Τούρκος φόργουορντ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, καθώς σε 36:06 λεπτά συμμετοχής σημείωσε 24 πόντους με 5/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα και 8/10 βολές, ενώ πρόσθεσε 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα χωρίς να υποπέσει σε λάθος.

Με τη συνολική του παρουσία συγκέντρωσε 36 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, επίδοση που του χάρισε το βραβείο του MVP της αγωνιστικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για το υψηλότερο PIR της καριέρας του στην EuroLeague, ενώ είναι η δεύτερη φορά φέτος που αναδεικνύεται πολυτιμότερος παίκτης αγωνιστικής.

Παράλληλα, έγινε ο τρίτος παίκτης του Παναθηναϊκού που κατακτά τη συγκεκριμένη διάκριση τη φετινή σεζόν, μετά τους Κέντρικ Ναν και Κώστα Σλούκα.