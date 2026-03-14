EuroLeague: Νίκη εξάδας ο Ερυθρός Αστέρας κόντρα στη Φενέρ, επιστροφή στις επιτυχίες για Χάποελ

Δείτε τα αποτελέσματα της βραδιάς και τη βαθμολογία της EuroLeague μετά την ολοκλήρωση της 31ης αγωνιστικής.

Ο Ερυθρός Αστέρας υποχρέωσε τη Φενέρμπαχτσε στην πρώτη ήττα της έπειτα από 19 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ έφυγε με το «διπλό» από το Palau Blaugrana, με τους Μπράιαντ και Οτούρου να είναι οι κορυφαίου για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 31ης αγωνιστικής, η Αρμάνι επιβλήθηκε της Μακάμπι στο Μιλάνο και συνεχίζει να ελπίζει για τη δεκάδα.

Αποτελέσματα-31η αγωνιστική

Τετάρτη 11/3

Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν 82-88

Πέμπτη 12/3

Μονακό-Ολυμπιακός 81-80

Dubai Basketball-Μπασκόνια 100-94

Μπάγερν Μονάχου-Αναντολού Εφές 80-81

Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια 96-79

Παρί-Βιλερμπάν 90-81

Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις Κάουνας 92-88

Παρασκευή 13/3

Ερυθρός Αστέρας-Φενέρμπαχτσε 79-73

Μπαρτσελόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ 75-80

Αρμάνι Μιλάνο-Μακάμπι 96-87

Κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 22-8 Ολυμπιακός 20-11 Ρεάλ Μαδρίτης 20-11 Βαλένθια 20-11 Χάποελ Τελ Αβίβ 18-11 Ερυθρός Αστέρας 18-13 Ζάλγκιρις 17-14 Μονακό 17-14 Παναθηναϊκός 17-14 Μπαρτσελόνα 17-14 Dubai Basketball 16-14 Αρμάνι Μιλάνο 16-15 Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-16 Μπάγερν Μονάχου 13-18 Βίρτους Μπολόνια 13-18 Παρί 12-19 Παρτίζαν 10-20 Αναντολού Εφές 10-21 Μπασκόνια 9-22 Βιλερμπάν 8-23

Εκκρεμούν