Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Euroleague: Ο Ιβάνοβιτς περπάτησε 16 χιλιόμετρα για να ηρεμήσει από τη διαιτησία με Ολυμπιακό
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 28 Δεκεμβρίου 2025, 16:46
EUROLEAGUE / Βίρτους Μπολόνια / Ολυμπιακός

Euroleague: Ο Ιβάνοβιτς περπάτησε 16 χιλιόμετρα για να ηρεμήσει από τη διαιτησία με Ολυμπιακό

Έξαλλος ήταν ο τεχνικός ηγέτης της Βίρτους από τις διαιτητικές αποφάσεις στην αναμέτρηση της Παρασκευής (26/12) με τον Ολυμπιακό για την Euroleague.

Η επόμενη μέρα της αναμέτρησης της Βίρτους Μπολόνια με τον Ολυμπιακό βρήκε τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς σε έξαλλη κατάσταση, με τον έμπειρο τεχνικό να προσπαθεί να εκτονώσει την ένταση με έναν ιδιαίτερο τρόπο, περπατώντας ασταμάτητα στους δρόμους της Μπολόνια.

Ο προπονητής της ιταλικής ομάδας ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος με τις διαιτητικές αποφάσεις του αγώνα και κυρίως με την τελευταία φάση, όπου οι ρέφερι δεν καταλόγισαν την παράβαση των πέντε δευτερολέπτων στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το «La Giornata Tipo», στη Βίρτους δεν είχαν ξαναδεί τον Ιβάνοβιτς σε τέτοιο βαθμό νευρικότητας.

Η ένταση αυτή τον οδήγησε, την επόμενη ημέρα, να «πάρει τους δρόμους» κυριολεκτικά. Ο Ιβάνοβιτς ξεκίνησε μια μεγάλη πεζοπορία με στόχο να ηρεμήσει, φτάνοντας μέχρι τον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά, έναν από τους πιο γνωστούς προορισμούς της πόλης. Για να φτάσει κανείς εκεί απαιτείται πεζοπορία περίπου δύο χιλιομέτρων, σε δρόμο με έντονη κλίση που αγγίζει το 20%.

Ωστόσο, ο Μαυροβούνιος τεχνικός δεν σταμάτησε εκεί. Σύμφωνα με μαρτυρίες, εθεάθη αργότερα και στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου, σε απόσταση περίπου οκτώ χιλιομέτρων από τον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά, συνεχίζοντας ακάθεκτος το περπάτημα.

Συνολικά, ο Ιβάνοβιτς διένυσε περίπου 16 χιλιόμετρα μέσα σε μία ημέρα, σε μια προσπάθεια να εκτονώσει την οργή του από όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Άλλωστε, το μέγεθος της δυσαρέσκειάς του είχε φανεί και στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, όπου είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Όταν αρχίσαμε να παίζουμε ξανά άμυνα, οι διαιτητές έδιναν συνέχεια φάουλ».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
EUROLEAGUE

Βίρτους Μπολόνια: Πλήγμα με Κάρσεν Έντουαρντς - Εκτός και με Παναθηναϊκό AKTOR

Βίρτους Μπολόνια: Πλήγμα με Κάρσεν Έντουαρντς - Εκτός και με Παναθηναϊκό AKTOR
EUROLEAGUE

GM Βίρτους Μπολόνια: «Τα πέντε δευτερόλεπτα, ήταν έξι»!

GM Βίρτους Μπολόνια: «Τα πέντε δευτερόλεπτα, ήταν έξι»!
EUROLEAGUE

Euroleague: Κράξιμο και από Ιβάνοβιτς - «Όταν παίξαμε άμυνα, οι διαιτητές έδιναν φάουλ»

Euroleague: Κράξιμο και από Ιβάνοβιτς - «Όταν παίξαμε άμυνα, οι διαιτητές έδιναν φάουλ»

Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Ψηλά στη λίστα ο Κασούμ Ουαταρά της Μονακό
16 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Ψηλά στη λίστα ο Κασούμ Ουαταρά της Μονακό
NBA
ΝΒΑ: Άγριο ξύλο στο Πέλικανς-Σανς - Έπαιξαν μπουνιές και αποβλήθηκαν Αλβαράδο και Ουίλιαμς
37 λεπτά πριν ΝΒΑ: Άγριο ξύλο στο Πέλικανς-Σανς - Έπαιξαν μπουνιές και αποβλήθηκαν Αλβαράδο και Ουίλιαμς
EUROLEAGUE
Euroleague: Ο Ιβάνοβιτς περπάτησε 16 χιλιόμετρα για να ηρεμήσει από τη διαιτησία με Ολυμπιακό
1 ώρα πριν Euroleague: Ο Ιβάνοβιτς περπάτησε 16 χιλιόμετρα για να ηρεμήσει από τη διαιτησία με Ολυμπιακό
BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς 5 παίκτες και 3 μέλη του σταφ η προπόνηση
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς 5 παίκτες και 3 μέλη του σταφ η προπόνηση
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved