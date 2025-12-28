Euroleague: Ο Ιβάνοβιτς περπάτησε 16 χιλιόμετρα για να ηρεμήσει από τη διαιτησία με Ολυμπιακό

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Έξαλλος ήταν ο τεχνικός ηγέτης της Βίρτους από τις διαιτητικές αποφάσεις στην αναμέτρηση της Παρασκευής (26/12) με τον Ολυμπιακό για την Euroleague.

Η επόμενη μέρα της αναμέτρησης της Βίρτους Μπολόνια με τον Ολυμπιακό βρήκε τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς σε έξαλλη κατάσταση, με τον έμπειρο τεχνικό να προσπαθεί να εκτονώσει την ένταση με έναν ιδιαίτερο τρόπο, περπατώντας ασταμάτητα στους δρόμους της Μπολόνια.

Ο προπονητής της ιταλικής ομάδας ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος με τις διαιτητικές αποφάσεις του αγώνα και κυρίως με την τελευταία φάση, όπου οι ρέφερι δεν καταλόγισαν την παράβαση των πέντε δευτερολέπτων στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το «La Giornata Tipo», στη Βίρτους δεν είχαν ξαναδεί τον Ιβάνοβιτς σε τέτοιο βαθμό νευρικότητας.

? LA RIMESSA FINALE

L'infrazione di 5 secondi NON sanzionata all'Olympiacos nella rimessa finale sul 94-95 a 6.5 secondi dalla fine.



Riguardando le immagini, la rimessa avviene oltre i 5 secondi.#virtusbologna #euroleague pic.twitter.com/ivRoRtPMWJ — Pianeta_Basket (@PianetaBasketIT) December 26, 2025

Η ένταση αυτή τον οδήγησε, την επόμενη ημέρα, να «πάρει τους δρόμους» κυριολεκτικά. Ο Ιβάνοβιτς ξεκίνησε μια μεγάλη πεζοπορία με στόχο να ηρεμήσει, φτάνοντας μέχρι τον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά, έναν από τους πιο γνωστούς προορισμούς της πόλης. Για να φτάσει κανείς εκεί απαιτείται πεζοπορία περίπου δύο χιλιομέτρων, σε δρόμο με έντονη κλίση που αγγίζει το 20%.

Ωστόσο, ο Μαυροβούνιος τεχνικός δεν σταμάτησε εκεί. Σύμφωνα με μαρτυρίες, εθεάθη αργότερα και στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου, σε απόσταση περίπου οκτώ χιλιομέτρων από τον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά, συνεχίζοντας ακάθεκτος το περπάτημα.

Ieri sera la Virtus, dopo una incredibile rimonta da -20, ha perso 94-97 contro l'Olympiacos. Nel finale ha fatto molto discutere una rimessa decisiva dell'Olympiacos sulla quale non è stata ravvisata una clamorosa violazione di 5 secondi. Coach Ivanovic non l'ha presa benissimo.… pic.twitter.com/aW5PSBst9n — La Giornata Tipo (@parallelecinico) December 27, 2025

Συνολικά, ο Ιβάνοβιτς διένυσε περίπου 16 χιλιόμετρα μέσα σε μία ημέρα, σε μια προσπάθεια να εκτονώσει την οργή του από όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Άλλωστε, το μέγεθος της δυσαρέσκειάς του είχε φανεί και στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, όπου είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Όταν αρχίσαμε να παίζουμε ξανά άμυνα, οι διαιτητές έδιναν συνέχεια φάουλ».