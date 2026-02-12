James Van Der Beek: Πέθανε στα 48 του ο πρωταγωνιστής του «Dawson's Creek» - Πάλευε με τον καρκίνο

Onsports Team

Τον περασμένο Σεπτέμβριο τελευταία στιγμή αποχώρησε από την επανένωση του "Dawson's Creek" για λόγους υγείας

Πέθανε σε ηλικία 48 ετών ο ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ , πρωταγωνιστής του δημοφιλούς «Dawson's Creek».

Η αιτία θανάτου του δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή, ωστόσο ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει στα τέλη του 2024, ότι πάλευε με καρκίνο του παχέος εντέρου.

Ο ηθοποιός και πατέρας έξι παιδιών έδινε τη μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 3 από τον Αύγουστο του 2023.

«Ο αγαπημένος μας Τζέιμς Ντέιβιντ Βαν Ντερ Μπικ απεβίωσε ειρηνικά σήμερα το πρωί», αναφέρει μια δήλωση που κοινοποιήθηκε μέσω Instagram την Τετάρτη.

«Αντιμετώπισε τις τελευταίες του μέρες με θάρρος, πίστη και αξιοπρέπεια. Υπάρχουν πολλά να μοιραστούμε σχετικά με τις επιθυμίες του, την αγάπη του για την ανθρωπότητα και την ιερότητα του χρόνου. Αυτές οι μέρες θα έρθουν. Προς το παρόν, ζητάμε ιδιωτικότητα καθώς θρηνούμε τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιο, αδελφό και φίλο».

Ο Van Der Beek συγκινήθηκε καθώς μιλούσε για τη μάχη του με τον καρκίνο στην εκπομπή "Good Morning".

Λίγο αφότου μίλησε ανοιχτά για τα προβλήματα υγείας του, αργότερα ομολόγησε ότι η θεραπεία του καρκίνου είχε επιβαρύνει οικονομικά την οικογένειά του και άρχισε να πουλάει υπογεγραμμένα εμπορεύματα του "Varsity Blues" για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση της περίθαλψής του.

Υποτίθεται ότι θα συμμετείχε με συναδέλφους του στην επανένωση του "Dawson's Creek" τον Σεπτέμβριο, αλλά αναγκάστηκε να αποχωρήσει για λόγους υγείας.

Ο Τζέιμς έγινε γνωστός στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ως ο ομώνυμος χαρακτήρας Ντόσον Λίρι στο "Dawson's Creek"... αν και αργότερα έγινε γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες "Scary Movie", "Varsity Blues" και "Pose".