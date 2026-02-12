Έριξε...βόμβα Χέιζ-Ντέιβις ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος - Τον ανακοίνωσε για 2,5 χρόνια!

Απόλυτη ανατροπή στο σίριαλ του Αμερικανού με τον Παναθηναϊκό να μην παρατάει ποτέ την υπόθεσή του και με… μαεστρικές κινήσεις της διοίκησης και ένα «αστρονομικό» συμβόλαιο κατάφερε να αποσπάσει το πολυπόθητο «ναι» του Αμερικανού, ταράζοντας τα μπασκετικά νερά της Ευρώπης και αφήνοντας στα κρύα του λουτρού Φενέρμπαχτσε, Χάποελ και… τους εντός των τειχών πολέμιους.

Απίστευτο και όμως Παναθηναϊκό. Τη στιγμή που άπαντες νόμιζαν ότι ο Παναθηναϊκός είχε χάσει τον Νάϊτζελ Χέιζ-Ντέιβις, οι «πράσινοι» με μαεστρικές κινήσεις της διοίκησής τους, κατάφεραν να πετύχουν τη ολική ανατροπή αποσπώντας το τελικό «ναι» του Αμερικανού παίκτη και να βάζουν μια απίστευτη «βόμβα» σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (12.2) ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε μέσω Instagram την τεράστια μεταγραφή του "τριφυλλιού". Λέγοντας μεταξύ άλλων: "Ο αθλητής Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια, θα αγωνίζεται στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Καλό σας βράδυ"!

Το χρονικό της κίνησης που... ταράζει τα νερά!

Οι άνθρωποι της ομάδας ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τον παίκτη, με τον Εργκίν Αταμάν να έχει διαμηνύσει με κάθε τρόπο πως ο Ντέιβις είναι ο παίκτης που θέλει και μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα άμεσα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά και με ένα «αστρονομικό» συμβόλαιο έντυσε τον Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις στα «πράσινα».

Πλέον τα δεδομένα αλλάζουν άρδην… Ο Παναθηναϊκός προσθέτει στο «οπλοστάσιό» του ένα πυρηνικό «όπλο» που μπορεί να κάνει τη διαφορά… χθες, τόσο σε ομαδικό επίπεδο όσο και σε προσωπικό αγωνιζόμενος τόσο στο «4», όσο και στο «3». Το απίστευτο ταλέντο του, η τεράστια εμπειρία του αλλά και η απόλυτη γνώση του αναφορικά με τη EuroLeague και τον Παναθηναϊκό τον καθιστά άμεσα διαθέσιμο.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο πλευρό του Κέντρικ Ναν, του Κώστα Σλούκα, του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, του Τσέντι Όσμαν και όλων των υπόλοιπων αστεριών του «τριφυλλιού» είναι έτοιμος να κάνει ότι περνάει από το χέρι του για να πετύχει η ομάδα το μεγάλο της στόχο που δεν είναι άλλος από το 8ο ευρωπαϊκό μέσα στο Telekom Center Athens.