Champions League Πόλο: Προκρίθηκε στους «8» ο Ολυμπιακός

Onsports Team

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν την πρώτη θέση στον όμιλό τους και πέρασαν στους «8» με το 16-14 στα πέναλτι επί της Ραντνίτσκι.

Με την πρόκριση στους «8» και την κατάληψη της πρώτης θέσης στον Α΄ όμιλο, ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στη φάση των ομίλων του Champions League υδατοσφαίρισης ανδρών. Για την 6η και τελευταία αγωνιστική, οι πρωταθλητές Ελλάδας επικράτησαν της Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς στον Πειραιά με 16-14 στα πέναλτι (κ.α. 11-11), αλλά ακόμη και ένας βαθμός τους αρκούσε για να τους στείλει στην επόμενη φάση με το πλεονέκτημα της πρωτιάς και τη δυνατότητα μίας πιο βατής κλήρωσης.

Μαζί με τους «ερυθρόλευκους» προκρίθηκε η Μλάντοστ Ζάγκρεμπ, με τους πρωταθλητές Σερβίας να μένουν τρίτοι και να υποβιβάζονται στο Euro Cup.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 3-3, 3-4, 1-3

Στα πέναλτι: 5-3

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ, Γκίλλας 1, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 4, Γούβης, Ζάλανκι, Δήμου, Αλαφραγκής, Κάκαρης 2, Νικολαϊδης 3, Παπαναστασίου 3, Τζωρτζάτος, Πούρος 1

ΡΑΝΤΝΙΤΣΚΙ (Ούρος Στεφάνοβιτς): Φιλίποβιτς, Στρ. Ράσοβιτς 1, Ντέντοβιτς, Ραντζέλοβιτς, Π. Γιάκσιτς, Πιγέτλοβιτς 3, Πρλαϊνοβιτς 2, Ν. Γιάκσιτς 2, Μούρισιτς 1, Βαπένσκι, Βλαχόπουλος 3, Β. Ράσοβιτς 2, Τοντορόφσκι, Νταντβάνι