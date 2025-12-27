GM Βίρτους Μπολόνια: «Τα πέντε δευτερόλεπτα, ήταν έξι»!

Onsports Team

Ο Πάολο Ρόντσι από την ιταλική ομάδα, εξέφρασε τις διαμαρτυρίες της Βίρτους για την τελευταία επαναφορά του Ολυμπιακού και την παράβαση για την οποία φωνάζουν οι γηπεδούχοι.

Η επαναφορά του Τάιλερ Ντόρσεϊ στα 8’’ πριν το τέλος του αγώνα Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός, σήκωσε αρκετή συζήτηση. Κι αυτό γιατί οι Ιταλοί διαμαρτύρονται έντονα πως έγινε παράβαση 5’’ και έπρεπε η κατοχή να περάσει σε αυτούς, την ώρα που η διαφορά ήταν στον ένα πόντο.

Ο General Manager της ιταλικής ομάδας, σχολίασε χαρακτηριστικά τη συγκεκριμένη φάση. Στην οποία η χρονομέτρηση δείχνει πως όντως ξεπεράστηκαν τα 5’’ και έπρεπε να σφυριχτεί παράβαση.

Ο Πάολο Ρόντσι είπε χαρακτηριστικά: «Αυτά τα πέντε δευτερόλεπτα ήταν έξι».