Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR: Προκάλεσε «σεισμό» η «βόμβα» Γιαννακόπουλου με Χέις-Ντέιβις!
Οnsports Team 12 Φεβρουαρίου 2026, 09:19
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR: Προκάλεσε «σεισμό» η «βόμβα» Γιαννακόπουλου με Χέις-Ντέιβις!

Με μία αιφνιδιαστική, μεταμεσονύχτια ανακοίνωση, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποκάλυψε τη συμφωνία με τον Αμερικάνο άσο για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αμέσως μετά την αποκάλυψη του τεράστιου deal με τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις πυρoδότησε κύμα ενθουσιασμού στους φίλους της ομάδας.

Η απόκτηση του MVP του περσινού Final Four της EuroLeague προκάλεσε αίσθηση σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή μπασκετική σκηνή, με πολλά διεθνή Μέσα να κάνουν λόγο για μεταγραφική «βόμβα» μεγατόνων.

Από την Τουρκία και το Ισραήλ μέχρι τη Σερβία, την Ιταλία και την Ισπανία, ιστοσελίδες και δημοσιογράφοι έχουν ως πρώτο θέμα τη μετακίνηση του Αμερικανού φόργουορντ στο «Τριφύλλι», σχολιάζοντας το μέγεθος της κίνησης και τις ισορροπίες που διαμορφώνονται ενόψει της νέας σεζόν.


